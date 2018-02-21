AK Parti Denizli İl Başkanı Necip Filiz Açıklaması

AK Parti Denizli İl Başkanı Necip Filiz, AK Parti olarak çiftçiye verilen destekleri 7 kat artırdıklarını bildirdi.

Başkan Filiz, yaptığı yazılı açıklamada, çiftçilerin üretim maliyetini azaltmak için 2003 yılında ilk kez mazot desteğini AK Parti'nin başlattığını, şimdi de 23 Şubat'tan itibaren çiftçilerin mazot maliyetinin yarısının ödenmeye başlanacağını ifade etti.

Talep eden Tarım Kredi Kooperatifleri üyesi yetiştiricilere TİGEM aracılığıyla Ziraat Bankası'ndan kredi kullandırarak 300 başa kadar damızlık koyun ve yeminin temin edildiğini dile getiren Filiz, şunları kaydetti:

"AK Parti olarak çiftçiye verilen destekleri 7 kat artırdık. Tarımsal hasılatta Avrupa'da 4. sıradaydık, şimdi 1. sıradayız. Tarım ihracatımız 3,7 milyar dolardan 17 milyar dolara çıktı. Hayvancılık desteğini 15 yılda 36 kat artırdık. Son 15 yılda hayvancılığa toplam 25 milyar destek sağladık. Yerli üretimi destekleme modelini geliştirdik. Bankacılık verilerine göre sektörün tarım alanında kullandırdığı kredi miktarı geçen yıl yüzde 19,8 arttı ve 197 milyar liraya yükseldi. Son 15 yılda eğitim ve sağlıkta ülkemize çağ atlattıysak, tarım, hayvancılık ve gıda sanayisinde de çağ atlattık. Yeni teşviklerin hayvan yetiştiriciliğinde yeni bir ivme kazandıracağına inanıyorum. Bir devlet için yerli savunma sanayisi ne kadar önemliyse gıda sanayisi de o denli önemlidir."

Filiz, AK Parti ve MHP'nin, siyasi partilerin seçim ittifakına ilişkin düzenlemeyi içeren ortak kanun teklifinin TBMM Başkanlığı'na sunulması ile ilgili olarak da "Cumhur ittifakı, adeta bir bağımsızlık ve istikbal ittifakıdır. Türkiye açısından gerekli olan bütün milli, manevi, yerli olanları kucaklayan bir ittifak olacaktır. Vatan için, millet için, devlet için, ülkenin geleceği için hayırlar getirsin. Allah utandırmasın." ifadelerini kullandı.