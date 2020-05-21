AK Parti Denizli İl Başkanı Filiz'den cami hoparlöründen müzik yayınına tepki AK Parti Denizli İl Başkanı Necip Filiz, İzmir Müftülüğünün merkezi ses sistemini sabote ederek bazı camilerin hoparlörlerinden müzik yayını yapanlar ile eylemi övücü ifadelerle sosyal medya hesaplarından paylaşanlara gerekli cezaların verilmesini istedi.

AK Parti Denizli İl Başkanı Necip Filiz, İzmir Müftülüğünün merkezi ses sistemini sabote ederek bazı camilerin hoparlörlerinden müzik yayını yapanlar ile eylemi övücü ifadelerle sosyal medya hesaplarından paylaşanlara gerekli cezaların verilmesini istedi.

Necip Filiz, yaptığı yazılı açıklamada, dini değerlere saygısızlığın kabul edilemez olduğunu vurguladı.

İnsanları birbirine bağlayan milli ve manevi değerlerin önemine işaret eden Filiz, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"İzmir'de dün saat 17.00 sıralarında Konak, Karşıyaka, Çiğli ve Buca ilçelerindeki camilerin hoparlörlerinden İtalyan partizan marşı olarak bilinen 'Çav Bella' çalınmış, yetkililerce yapılan açıklamalarda merkezi sistemle ezan okunan bu ilçelerde bazı camilerin frekansına korsan bir şekilde müdahil olunduğu belirtilmiştir. Merkezi ses sistemine sızarak bu çirkinliği yapanları şiddetle kınıyorum. Ezana yapılan saygısızlık, asla ve kata kabul edilebilir değildir. Bu toprakların mayası olan ezanımıza yapılan saygısızlığın anlaşılır bir tarafı yoktur."

Söz konusu eylemi sosyal medya hesaplarından destekleyici ifadelerle paylaşanlara da dikkati çeken Filiz, açıklamasını şöyle tamamladı:

"Unutulmamalıdır ki Müslümanları ibadete davet eden ezana yapılan saygısızlık aslında bayrağa ve millet karşı bir ihanettir. Kaosla ve bu tür olaylarla beslenen bu din ve devlet düşmanlarına fırsat verilmemeli söz konusu eylemi gerçekleştiren kişi ya da kişiler ile söz konusu haber videolarını övücü ve destekleyici ifadelerle sosyal medya hesaplarından paylaşanlar hakkında, dini değerleri alenen aşağılamak suçundan gereken ceza verilmelidir."

Kaynak: AA