AK Parti Denizli İl Başkanı Filiz'den 3 Kasım Mesajı

AK Parti Denizli İl Başkanı Necip Filiz, AK Parti'nin ilk seçim başarısı olan 3 Kasım 2002 seçimlerinin 16. yıl dönümü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Başkan Filiz, mesajında, Türkiye'nin 16 yıl önce bugün tercihini yaptığını ve AK Parti'yi iktidara getirdiğini ifade ederek, bu tarihin Türkiye için, bütün millet için yeni bir dönemin başlangıcı, bir dönüm noktası olduğunu ifade etti.

3 Kasım 2002'de demokrasi düşmanlarına, postmodern darbecilere karşı en büyük tokadın atıldığına dikkat çeken Filiz, şunları kaydetti:

"Yüce milletimiz 3 Kasım seçimleriyle, çözüm üretemeyen, Türkiye'nin potansiyelini ve dünyadaki değişimi fark edemeyen, dünya ve Türkiye gerçeklerinin gerisinde kalan siyaset anlayışına son vermiştir. Türkiye, adeta karanlık bir tünelden aydınlığa doğru yol almaya başlamıştır. Koalisyon dönemlerine, istikrarsızlığa, güvensizliğe, milletimiz son vermiştir. 3 Kasım 2002 değişimin, gelişimin ve kalkınmanın miladıdır. 16 yıldır millete efendi olan değil, hizmetkar olan, özünü milletten olan partimiz, iktidara geldiği günden bu yana 'insana odaklı bir Türkiye' hedeflemiş ve misyon edinmiştir. Durmak bilmeyen azmimiz ve gönülleri fethetmek sevdasıyla çıktığımız bu yolculukta, AK Parti olarak üzerimize ne düşüyorsa yapmayı gaye edindik. İktidar oluşundan bugüne milletin desteğini arkasına alarak karanlıkları aydınlığa çeviren ve aydınlık geleceğin teminatı olan partimiz 'Aşk ile çalışan yorulmaz' diyen liderimizin izinde 16 yılı, milletimiz ile birlikte geride bırakmıştır."

AK Parti'nin ulusal ve uluslararası alanda yürüttüğü faaliyetler ile Türkiye'yi hak ettiği konuma ulaştırdığını vurgulayan Filiz, "AK Parti bu ülkede her bir vatandaşımızın içinde kendi hayallerini, hedeflerini bulduğu, kendine yer bulabildiği, kendini evinde hissettiği dev bir çatıdır. AK Parti'yle yola çıkanların niyeti, hedefi mevki ve makam değil sadece milletin değerleri, milletin hedefleridir. Sadece kendimiz, davamız için değil, tüm İslam coğrafyası için mücadele etmemiz, gece gündüz çalışmamız gerekiyor. 2019'lar, 2023'ler, 2053'ler, 2071'ler için hiç durmadan yolumuza devam etmek boyumuzun borcu. Bugüne kadar ilk günkü aşk ve heyecanla faaliyet gösterdik, bundan sonra da aynı ruh, aynı heyecanla, aynı coşkuyla milletimizin çizdiği rotada yolumuza devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.