AK Parti Denizli İl Başkanı Filiz'den 27 Mayıs mesajı AK Parti Denizli İl Başkanı Necip Filiz, 27 Mayıs 1960 darbesinin 60. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

AK Parti Denizli İl Başkanı Necip Filiz, 27 Mayıs 1960 darbesinin 60. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Necip Filiz, mesajında 27 Mayıs 1960'ta, "Yeter söz milletindir" diyerek milletin bağrından çıkan demokrasi sevdalılarının, hukuk garabetleriyle dolu sözde yargılamayla haksız yere idam edildiğini kaydetti.

27 Mayıs'ın, Türkiye Cumhuriyeti tarihinin, ilk askeri darbesi olduğuna işaret eden Filiz, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Darbenin asıl hedefi, demokrasi olmuş, demokrasi ruhu katledilmek istenmiştir. 27 Mayıs müdahalesinin etkisi sonraki yıllarda da sürmüş ve ülkemiz 1971 muhtırasını, 12 Eylül'ü, 28 Şubat'ı yaşama talihsizliğiyle yüz yüze kalmıştır. Aynı darbeci zihniyet 15 Temmuz'da, Türkiye sevdalısı milletin adamı Recep Tayyip Erdoğan'ı da yok etmek istemiş ancak aziz milletimiz buna izin vermemiştir. Demokrasi ölmez bir mefkuredir. AK Parti olarak milli iradeye pranga vurmak isteyen zihniyetin 60 yıl önce başlattığı ihanet zincirini kırarak, millete hizmetkar olarak çıktığımız bu yolda milli iradenin üzerinde hiçbir güç tanımadık."

Kaynak: AA