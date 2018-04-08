AK Parti Denizli İl Başkanı Filiz Açıklaması

AK Parti Denizli İl Başkanı Necip Filiz, yeni oluşan il teşkilatının genç, dinamik ve güçlü yapısıyla 2019 yılında yapılacak seçimlerin üstesinden en iyi şekilde geleceğini belirtti.

Filiz, AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla yapılan Denizli il kongresinde yeniden başkanlığa seçilmesinin ardından yaptığı açıklamada, 6. Olağan İl Kongresini Denizli'ye yakışır bir şekilde tamamladıklarını belirterek, AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan ile beraberindekilere kongreyi onurlandırdıkları için teşekkür etti.

Günün ilk saatlerinden itibaren kongre ve miting alanına akın eden Denizlililer ile parti teşkilatı mensuplarının kongrenin coşkulu bir şekilde geçmesini sağladığını dile getiren Filiz, şunları ifade etti:

"Davetimize icabet eden tüm siyasi parti temsilcilerine ve demokrasimizin vazgeçilmez unsurları olan sivil toplum kuruluşlarına da çok teşekkür ediyorum. Yaptığımız bu kongrede 'Biz birlikte Denizli'yiz' tablosunu en iyi şekilde sergileyerek tüm Türkiye'ye Denizli'nin bir hoşgörü şehri olduğunu bir kez daha göstermiş olduk. Türkiye olarak 2019 yılında zorlu iki farklı seçimi geçireceğiz ancak AK Parti Denizli il teşkilatı yeni, genç, dinamik ve güçlü yönetimi ile bu iki seçimin de üstesinden en iyi şekilde gelecektir. Denizlimiz her iki seçimde de iyi sonuçlar almak için tüm teşkilatlarımız ile birlikte mahalle temsilcilerimize kadar hepimiz en iyi şekilde çalışacağız. Önceki dönemde birlikte görev yaptığımız ve bugün kan değişimimize destek veren ve bizleri kongre salonunda yalnız bırakmayan yönetim kurulu üyelerimize de çok teşekkür ediyorum. Bugün listemizde görev almayan bu kardeşlerimiz, bu dava uğruna yine bizimle aynı yolda aynı kararlılıkla yürüyeceklerdir."

Filiz, Denizli'yi 2019 seçimlerine en iyi şekilde hazırlayarak, seçimlerden en iyi sonucu almak için çalışacaklarını vurgulayarak, şunları ifade etti:

"Hiç şüphe edilmeyecek bir gerçektir ki AK Parti'de görevler halka ve hakka hizmet için verilir. Millete hizmet esastır. Partimizin her kademesindeki kardeşimiz bu bilinçle hareket eder. İşte bizler de kurulduğu günden bu yana girdiği her seçimi başarı ile taçlandırmış olan partimizin yüzünü, önümüzdeki seçimlerde kara çıkartmayacağız. İlk günkü aşkla revan olacağız."