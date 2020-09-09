AK Parti, Denizli'de hafta sonu, 6 kongre daha yapacak
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AK Parti, Denizli'de hafta sonu, 6 kongre daha yapacak

AK Parti Denizli İl Başkanı Necip Filiz, hafta sonu 6 ilçede daha ilçe teşkilatı kongresi yapılacağını bildirdi.

AK Parti, Denizli'de hafta sonu, 6 kongre daha yapacak
09.09.2020 16:45 | Son Güncelleme: 09.09.2020 16:49

AK Parti Denizli İl Başkanı Necip Filiz, hafta sonu 6 ilçede daha ilçe teşkilatı kongresi yapılacağını bildirdi.

Necip Filiz, yaptığı açıklamada, pandemi öncesi, Babadağ, Buldan, Çal, Sarayköy ve Güney'de ilçe kongrelerini gerçekleştirdiklerini hatırlattı.

"Denizli İçin İnandığın Yolda Yürü" sloganıyla geçen hafta Bozkurt, Çardak, Honaz, Çameli, Acıpayam ve Serinhisar'da gerçekleştirdikleri kongrelerle, yeni tip koronavirüs önlemleri alarak süreci yeniden başlattıklarını dile getiren Filiz, 12 Eylül'de Tavas, Kale ve Beyağaç, 13 Eylül'de de Baklan, Çivril ve Bekilli ilçe teşkilatlarının yönetimlerinin düzenlenecek kongrelerle belirleneceğini bildirdi.

Türkiye'nin güçlenmesi ve büyümesi için "Durmak yok yola devam" anlayışıyla çalıştıklarını kaydeden Filiz, şöyle dedi:

"Bizim kongrelerimizde isimlerin hiç ama hiç önemi yoktur. Zaman zaman isimler değişse öz değişmez. Yenilenen teşkilatlarımız, Türkiye'nin 2023 hedeflerine ulaşması yolunda, AK Partimizin sürükleyici gücü olacaktır. Vefa, samimiyet, tevazu, gayret, ortak akıl, istişare, katılımcı siyaset anlayışıyla, bu kutlu davada yol alan AK kadrolar olarak, Türkiye'nin büyümesi, güçlenmesi, her alanda hedeflerimize doğru ilerlemesi için gece gündüz çalışıyoruz."

Kaynak: AA

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