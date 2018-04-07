AK Parti Denizli 6. Olağan İl Kongresi

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "80 kadar FETÖ militanını farklı ülkelerden bulup, paketleyip Türkiye'ye getirdik, devam edeceğiz. Nereye kaçarlarsa kaçsınlar peşlerindeyiz. Onlar kaçacak biz kovalayacağız. Ha FETÖ ha PKK hiç fark etmez. Biz bu yola her şeyimizle girdik ve bu işi de başaracağız." dedi.

Erdoğan, partisinin Hasan Güngör Spor Salonu'nda düzenlenen Denizli 6. Olağan İl Kongresinde, çiftçiye son 15 yılda 1,2 katrilyon liralık tarımsal destek verdiklerini belirterek "Kime duyurulur bu? Bay Kemal'in bunu duyması lazım. Ama kulağı var, duymaz, ne yapacaksın? Çıkmış bütçede 'Çiftçiler ağlıyor.' diyor. Ben sana belgeyi ortaya koyuyorum, gittikçe zorlaşan küresel rekabet şartlarının çiftçimizi ezmesine, onun ekmeğiyle mahsulüyle oynamasına müsaade etmedik. İnşallah bundan sonra da çiftçimizi desteksiz bırakmayacağız." diye konuştu.

Yalan makineleri

Erdoğan, meyve veren ağaç nasıl taşlanırsa ülkeye hizmet yolunda son 15 yılda pek çok saldırı ve sabotaja maruz kaldıklarını söyledi.

AK Parti'nin kuruluşundan itibaren kara propaganda makinesinin çalışmaya başladığını dile getiren Erdoğan, şöyle devam etti:

"Yalan makineleri var. Milletimizin bize ve partimize yönelik teveccühünün önüne geçmek için, devlet içindeki vesayet odaklarını harekete geçirmek için gazetelerde, televizyon ekranlarında olmadık iftiralar attılar. Bunlar işe yaramayınca cumhuriyet mitingleri, provokatif saldırılarla milletimizin içindeki etnik, mezhebi ve siyasi farklılıkları karıştırdılar. Böylece 27 Mayıs, 12 Eylül benzeri bir müdahalenin şartlarını oluşturmak istediler. Bunlar da işe yaramayınca 27 Nisan'da bize cumhurbaşkanı seçtirmemek için 28 Şubat tarzı yöntemlere tevessül ettiler. Biz önce 22 Temmuz genel seçimi, oradan aldığımız güçle 21 Ekim'deki referandumla hem ülkemize yönelik tuzağı bozduk hem de halkın kendi cumhurbaşkanını seçmesinin yolunu açtık."

Erdoğan, yalan yanlış gazete haberleri ve belgelerle AK Parti hakkında kapatma davası açıldığını ifade ederek şu değerlendirmeyi yaptı:

"Tuttu mu? Tutmadı.. Ülkeyi başarıyla yöneten girdiği seçimlerden yüzde 47 oy almış bir siyasi partiyi son derece komik, son derece basit iddialarla kapatmak istediler. ve AK Parti'nin kapatılması gerektiğini savunan ana muhalefet partisiydi. Bugün her ağzını açtığında adaletten ve demokrasiden bahseden CHP'nin başındaki zat o günlerde 11. Cumhurbaşkanının dahi yargılanmasını savunuyordu. Allah'tan Anayasa Mahkemesi 6'ya karşı 5 oyla da olsa bu hukuk skandalına geçit vermedi ve partimiz kapatılmaktan son anda kurtuldu."

"Biz nasıl millete hizmet yolunda pes etmediysek onlar da bize tuzak kurmaktan, yolumuza mayın döşemekten vazgeçmediler." diyen Erdoğan, MİT krizi, 17-25 Aralık teşebbüsü, çukur eylemleri ve ardından 15 Temmuz ihanetiyle oyunların sürdüğünü vurguladı.

Devlete karşı darbe girişiminin tutmadığını aktaran Erdoğan, milletin F-16'lar, toplar ve tüfekler karşısında dimdik durduğunu, pes etmediğini, 251 kişinin de şehadete yürüdüğünü bildirdi.

"Ey Kemal, senin gidecek yerin yok"

Erdoğan, bu hafta Özgür Suriye Ordusu'ndan bir grubu ağırladığını hatırlatarak "Onlardaki o inancı, o imanı görünce bir taraftan da halime üzüldüm." dedi.

Özgür Suriye Ordusu'ndan bir komutanın çatışmalar nedeniyle birçok yerinden yaralandığını ve midesini kaybettiğini anlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları söyledi:

"PKK bunun şehadetine, ölüsüne ödül koymuş. Ama o bu ameliyatlardan sonra durmamış, tekrar cepheye gitmiş. Bu Özgür Suriye Ordusu'na bu Kemal denilen kişi ne diyor? 'Terör örgütü' diyor. Bu senin PKK'n değil, PYD'n değil. Bunlar benim Mehmet'imle beraber düşmana, terör örgütüne karşı savaşanlar. ve hamdolsun, bakıyorum omuzunda Türk bayrağı taşıyor. Ey Kemal, senin gidecek yerin yok. Senin gidecek yerini benim milletim inşallah ilk seçimlerde tayin edecek. Biz milletimizin emanetine halel getirmedikçe onlar daha pervasızlaştılar. Bütün kalleşliklerin, provokasyonların görünürdeki aktörü farklı olsa da hedef daima aynı. Piyonlar değişse de senaryo hiçbir zaman değişmedi. Şahsımızın nezdinde milli iradeydi."

Erdoğan, al aşağı edilmek istenenin milletin oylarıyla seçilmiş Cumhurbaşkanı değil, bizatihi milletin kendisi olduğuna işaret etti.

"Ana muhalefet zihniyeti son demlerini yaşıyor"

FETÖ'cülerin bağımsızlık ve demokrasiyi hedef aldığını vurgulayan Erdoğan, şöyle devam etti:

"Bunları biz yaşadık ama Batı bunları yaşamadı, sessizliğe vurdu. Özel Harekat Daire Başkanlığını bombalarken orada 45 kardeşimiz şehit oldu. Onların umurunda mıydı? 7 Ağustos'ta istedik ki Yenikapı'da yeni diriliş hareketi yapalım. Sayın Bahçeli'ye, beyefendiye, ona da davet çıkardık. Sayın Bahçeli'den hemen 'Evet' cevabını aldık ama bundan önce 'Hayır' cevabı geldi. Son ana kadar 'Hayır' diyordu. Kimler söylediyse son an cuma akşamı, ondan evet geldi. Daha sonra bu işi de inkar etti. 7 Ağustos dayanışmasını inkar etti. Bunun bu ülkede bir olmak, beraber olmak derdi yok. İnşallah biz şimdi Cumhur İttifakı'yla bunların topuna bir cevap vereceğiz."

Türkiye'nin 2019'da "hastalıklı ana muhalefet anlayışı"ndan kurtulacağını ifade eden Erdoğan, "Ana muhalefetin başındaki zatın terbiyesizlik çıtasını sürekli yukarıya çekmesinin sebebi kaçınılmaz akıbetini görmüş olmasıdır, şimdi onu görüyor. Türkiye'nin geleceğinde ne bu zata ne de onun temsil ettiği zihniyete yer yoktur. Bu ülkede bu millet için taş üstüne taş koymamış, geleceğimiz için herhangi bir proje geliştirmemiş mevcut ana muhalefet zihniyeti artık son demlerini yaşıyor. Bunlar kasetle geldiler herhalde bundan sonra CD ile giderler." dedi.

"Tarlada izi olmayanın harmanda yüzü olmaz" sözünü hatırlatan Erdoğan, "Çok partili hayata geçtiğimizden beri Gazi Mustafa Kemal'i istismar etmekten başka bu ülkenin hiçbir işinde alnının teri, kalbinin sevgisi olmayanlar için harman vakti yaklaşmıştır." görüşünü dile getirdi.

Erdoğan, AK Parti'nin tüm saldırıları milletle sırt sırta vererek püskürttüğünü, adaletten taviz vermeden mücadeleyi demokrasi içinde sürdürdüğünü anlattı.

"Ha FETÖ ha PKK hiç fark etmez"

Vesayet güçleri, bölücü terör örgütü ve FETÖ ile mücadele ettiklerine dikkati çeken Erdoğan, "FETÖ'nün en önemli adamlarından 6 tanesini biliyorsunuz, Kosova'da paketledik, aldık buraya getirdik. 80 kadar FETÖ militanını farklı ülkelerden bulup, paketleyip Türkiye'ye getirdik, devam edeceğiz. Nereye kaçarlarsa kaçsınlar peşlerindeyiz. Onlar kaçacak biz kovalayacağız. Ha FETÖ ha PKK hiç fark etmez. Biz bu yola her şeyimizle girdik ve bu işi de başaracağız." dedi.

Afrin'de 3 bin 991 teröristin etkisiz hale getirildiğini söyleyen Erdoğan, "Geçen Reyhanlı'ya gittik, 10 kilometre sınıra, orada Mehmetçikimizin kararlılığını gördük. Kimlerle gittik, sanatçılarla, yazılı görsel medya. 150 kişi filandık. Bay Kemal duramadı, 'Siz oraya nasıl gidersiniz?' ya bu sanatçılar oraya giderken senden izin mi alacaklar? Sen kimsin. Bir taraftan Gazi Mustafa Kemal'in partisiyim diyecek, Gazi Mustafa Kemal'in sanatçılarla ilgili beyanından hiç haberi olmayacak. Olur bundan sonra senden izin alırlar. Vah zavallı vah." ifadelerini kullandı.

"İhtiyaç olduğu anda önce ben, sonra siz, hep beraber"

Erdoğan, kongredekilerin "Reis bizi Münbiç'e götür" demesi üzerine şunları kaydetti:

"İhtiyaç olduğu anda önce ben, sonra siz, hep beraber gideceğiz. Tamam, öyle yapacağız ve önce komutan yola çıkacak, arkadan da çağrıyı yapacak. 15 Temmuz'da olduğu gibi. Ne dedik 'Sokaklara, meydanlara, Allah'ına' dedik ve çıktınız mı? Çıktınız ve çökerttiniz mi onları? Çökerttiniz. Bundan sonra da yine öyle inşallah. Allah yar ve yardımcımız olsun. Şunu unutmuyoruz, tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet. Sizden bir şey istiyorum, fitne fesada aramızda yer yok. Bir olacağız, iri olacağız, diri olacağız, kardeş olacağız, hep birlikte Türkiye olacağız. Allah yar ve yardımcımız olsun, kongremiz hayırlara vesile olsun."

(Bitti)