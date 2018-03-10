AK Parti'den Ziyaret
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AK Parti'den Ziyaret

AK Parti Kırklareli İl Başkanı Alper Çiler, Akalar Mahallesi Muhtarı Hakan Ediş'i ziyaret etti.

AK Parti'den Ziyaret

AK Parti Kırklareli İl Başkanı Alper Çiler, Akalar Mahallesi Muhtarı Hakan Ediş'i ziyaret etti.

Başkan Çiler, ziyarette yaptığı konuşmada, Ediş'in çalışmalarını yakından takip ettiklerini söyledi.

Tüm muhtarlara çalışmalarında başarılar temennisinde bulunan Çiler, muhtarlar ile uyum içerisinde çalıştıklarını anlattı.

Ediş ise, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, gece gündüz demeden mahalle sakinlerine hizmet ettiğini ifade etti.

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