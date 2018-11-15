AK Parti'den Yerel Seçim Sürprizi: Parti Dışındakilere Teklif Götürülüyor

Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, Mart 2019'da yapılacak yerel seçimlere ilişkin olarak kulis yazdı. Selvi, "Bu arada AK Parti'de ilginç bir şey oluyor. Aday olmayan ya da AK Parti'de siyaset yapmamış isimlerden kazanma şansı olanlara teklif götürülüyor." dedi. AK Parti'li bir yönetici "Açıklandığı zaman 'Tamam, bu çok doğru bir isim' denilecek kişilerle görüşüyoruz." diye konuştu.

'YENİDEN ADAY OLMAYACAK İSİMLER TESPİT EDİLDİ'

Selvi, "Muhalefet cephesinde ne olur, AK Parti'nin sürprizleri neler?" başlığıyla yayımlanan yazısında "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında yapılan toplantıda tüm illerle ilgili çalışmaların ilk ayağı tamamlandı. Yeniden aday gösterilmeyecek belediye başkanları tespit edildi" ifadesini kullandı.

ERDOĞAN'IN 2. TUR ÇALIŞMALARI

"Bu hafta sonu yapılacak olan temayül yoklaması ve komisyonların çalışmasından sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında ikinci tur çalışmaları başlayacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın AK Parti heyetine 'En büyük parti biziz. En güçlü parti biziz. Belediyecilik bizim işimiz. En iyi sonucu alacak şekilde çalışacağız' dediği söyleniyor" diyen Selvi, şu şekilde devam etti:

Cumhurbaşkanı Erdoğan

"SÜRPRİZ İSİMLER VAR"

"Bu arada AK Parti'de ilginç bir şey oluyor. Aday olmayan ya da AK Parti'de siyaset yapmamış isimlerden kazanma şansı olanlara teklif götürülüyor. Bir parti yöneticisi, "Bilinen isimler dışında dışarıdan çok sürpriz isimler var. Açıklandığı zaman 'Tamam, bu çok doğru bir isim' denilecek kişilerle görüşüyoruz. Kamuoyu bizi beklesin" dedi."