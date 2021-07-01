AK Parti'den Yenipazar ziyareti
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AK Parti'den Yenipazar ziyareti

AK Parti'den Yenipazar ziyareti
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

AK Parti Bilecik İl Başkanı Serkan Yıldırım, Yenipazar ilçesinde ziyaret ettiği esnaftan büyük ilgi gördü.

AK Parti Bilecik İl Başkanı Serkan Yıldırım, Yenipazar ilçesinde ziyaret ettiği esnaftan büyük ilgi gördü.

Yıldırım ve beraberindekiler AK Parti Yenipazar İlçe Başkanlığının organize ettiği bir program kapsamında ilçeye gitti. Yıldırım ve partililer ilk olarak, Yenipazar Kaymakamlığını ziyaret etti. Ardında ilçe esnaf ziyaretinde Yıldırım ve ekibi yoğun bir ilgiyle karşılandı. Esnafa hayırlı işler dileyerek sorunları dinleyen Yıldırım, ilçe meydanındaki kahvede vatandaşlar çay içti. Yıldırım, "Yenipazar' da hemşerilerimizle kucaklaştık Yenipazarlı hemşerilerimize güler yüzleri için teşekkür ediyorum" dedi.

Öte yandan ziyaretlerde Yıldırım'a, İl Genel Meclis üyeleri de eşlik etti. - BİLECİK

AK Parti'den Yenipazar ziyareti
AK Parti'den Yenipazar ziyareti
AK Parti'den Yenipazar ziyareti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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