AK Parti'den yeni kanun teklifi
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AK Parti'den yeni kanun teklifi

AK Parti'den yeni kanun teklifi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

AK Parti, Makine ve Kimya Endüstrisi Anonim Şirketi Hakkında Kanun Teklifi'ni TBMM Başkanlığına sundu.

AK Parti, Makine ve Kimya Endüstrisi Anonim Şirketi Hakkında Kanun Teklifi'ni TBMM Başkanlığına sundu.

AK Parti TBMM'ye yeni bir kanun teklifi verdi. Teklif, AK Parti Kırıkkale milletvekili Ramazan Can ve 94 AK Parti milletvekili imzasıyla TBMM Başkanlığı'na sunuldu. 12 maddelik kanun teklifine göre, Makine ve Kimya Endüstrisi Kurumu, Makine ve Kimya Endüstrisi Anonim Şirketi'ne dönüşüyor.

Mühimmat, silah roket, patlayıcı ve diğer savunma ürünleri konusunda Türk Silahlı Kuvvetleri ve güvenlik güçlerinin en önemli tedarikçi konumundaki Makine ve Kimya Endüstrisi Kurumu'nun teknolojiye ayak uydurması, üretim imkan ve kabiliyetlerinin arttırılması, nitelikli personelin istihdamının sağlanması gibi nedenlerle yapısal dönüşüme ihtiyaç duyulduğu belirtildi. Makine ve Kimya Endüstrisi Kurumu yapısının imkan ve kabiliyetlerinin güçlendirilerek, sektörde gelişen teknolojileri izleyerek mühimmat, silah ve silah sistemleri geliştirebilecek ve üretebilecek, yurtdışındaki firmalarla rekabet edebilecek, genel ekonomik ve yapısal değişimlerden etkilenmeyecek Hazine desteğine ihtiyaç duymadan varlığını sürdürebilecek bir yapıyla dönüştürülmesi amaçlandığı kaydedildi.

Türk Ticaret kanunu ve özel hukuk h0ükümlerine tabi başlangıç sermayesi bir milyar iki yüz milyon Türk lirası olan Makine ve Kimya Endüstrisi Anonim Şirketinin kurulması ve bu şirketin ilgili olduğu Bakanlığı Milli Savunma Bakanlığı olduğu hüküm altına alınıyor. Şirket taahhütlerine yerine getirme amacıyla Milli Savunma Bakanlığı envanterinde bulunan malzeme, araç-gereç, atölye, yedek parça, sistem, alt sistem ve benzerleri ile alt yapı ve test merkezlerini kullanabilecek. Şirket bağımsız denetime tabi tutulacak.

Şirketin organlarından Yönetim Kurulu üyelerinden biri Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın önereceği adaylar arasından Genel kurul tarafından seçileceği ve Genel Müdürün Genel Kurul tarafından belirleneceği ifade edildi. Şirket istihdam edeceği personelin işlemleri, tüm sosyal ve mali halkları Hazine ve Maliye Bakanlığı görüşü alınarak Genel Kurul tarafından tespit edilecek. Makine ve kimya Endüstrisi Kurumu'na yapılacak atıflar Makine ve Kimya Endüstrisi Anonim Şirketine yapılmış sayılacak. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

AK Parti milletvekilleri, Makine ve Kimya Endüstrisi Anonim Şirketi Hakkında Kanun Teklifi'ni Meclis Başkanlığına sundu.
AK Parti milletvekilleri, Makine ve Kimya Endüstrisi Anonim Şirketi Hakkında Kanun Teklifi'ni Meclis Başkanlığına sundu.
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