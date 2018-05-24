AK Parti, Adaylarına 14 Maddelik Seçim Kılavuzu Verdi, "Dikkat Edin" Dedi

AK Parti, 24 Haziran seçimlerinde adayların seçim kampanyası boyunca sahada kullanacağı seçim ve iletişim stratejilerini belirledi. Adayların her birine verilen seçim kılavuzunda şu uyarılar dikkat çekti:

"KÜÇÜK ESNAFIN DESTEKLENDİĞİNİ BELİRTİN"

"16 yıllık AK Parti iktidarı süresince gerçekleşen reformların altını çizin. Yapılmış tüm reformların; Cumhurbaşkanı Erdoğan liderliğinde gerçekleştiği anlatın."

"Muhalefetin bilinçli olarak pompaladığı Cumhurbaşkanı Erdoğan ile AK Parti farklı iki seçenekmiş algısını çürütün."

"Yeni dönemle birlikte küçük esnafın ötelenmediğini, aksine destekleneceğini belirtin."

"Yeni dönemin ekonomisinin ifadesinde kullandığımız bereket - bolluk kavramları etrafında çiftçiye dokunabilecek vaatler geliştirin."

"Yerli otomobil projesi üzerinden ağır sanayinin önemine dikkat çekin."

"OHAL'in neden devam ettirilmesi gerektiğini anlatın."

"Kendi başınıza hazırladığınız metin, slogan, görsel, müzik, film ya da slogan kullanmayın.

"Seçmenle veya diğer partililerle tartışmaya girmekten özellikle uzak durun.

"KOPYALA-YAPIŞTIR CEVAPLAR VERMEYİN"

"Seçmenlerin taleplerini can kulağıyla dinleyin. Kendinizi diğer partilerin adayları ile kıyaslamayın.

"Toplumun bütün kesimleriyle sıcak temas sağlayın, yüz yüze görüşmeler yapın. Düğün, toplantı ve cenaze törenlerine gidin."

"Seçmen ve medyanın karşısına makul projelerle çıkın."

"Sosyal medya manipülasyona açık olduğundan, seçmenle asla tartışmaya girmeyin. Seçmenlerin soruları cevapsız bırakmayın."

"Kampanya süresince çevreye zarar verebilecek plastik ve naylon gibi malzemeler yerine kağıt ve bez gibi geri kazanılabilir maddeler kullanın."

"Sayfaya gelen yorum ve sorulara cevap verin, bu cevaplar kopyala/yapıştır cevaplar olmamalı. Mesajlar kişiye özel cevaplanmalı."