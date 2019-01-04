AK Parti'den Vali'ye Ziyaret

AK Parti Giresun İl Başkanı Kenan Tatlı ve İl Yönetim Kurulu Üyeleri, Giresun Valisi Harun Sarıfakıoğulları'na nezaket ziyaretinde bulundular.

AK Parti Giresun İl Başkanı Aytekin Şenlikoğlu'nun Belediye Başkan adaylığı için istifasının ardından göreve atanan AK Parti Giresun İl Başkanı Kenan Tatlı ve İl Yönetim Kurulu Üyeleri, sivil toplum kuruluşları, kamu, kurum ve kuruluşlarına nezaket ziyaretleri gerçekleştirmeye devam ediyorlar.

Bu anlamda, Giresun Valisi Harun Sarıfakıoğulları'nı ziyaret eden Başkan Tatlı ve İl Yönetim Kurulu Üyeleri görüş alışverişinde bulunarak, şehrin sorunları, yapılması gereken çalışmalar gibi konular üzerinde istişarelerde bulundular. Ziyaretler sırasında kendilerini tek tek tanıtan il yönetim kurulu üyeleri, tüm kurum ve kuruluşlarla Giresun için ortak istişare içinde en iyi bir biçimde hizmet etmeye gayret gösterecekleri ifade ettiler.

Gerçekleştirilen ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek teşekkür eden Vali Sarıfakıoğulları Ak Parti İl Başkanı Kenan Tatlı ve il yönetim kurulu üyelerine, yeni görevlerinin hayırlı olması dileklerini ileterek, çalışmalarında başarılar diledi. - GİRESUN

Kaynak: İHA