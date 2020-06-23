AK Parti'den Vali Mastalı'ya kutlama ziyareti
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AK Parti'den Vali Mastalı'ya kutlama ziyareti

AK Parti Çorum heyeti, Valiler Kararnamesi ile Amasya Valiliği'ne atanan Mustafa Masatlı'yı ziyaret etti.

AK Parti'den Vali Mastalı'ya kutlama ziyareti
23.06.2020 13:44 | Son Güncelleme: 23.06.2020 14:21

AK Parti Çorum heyeti, Valiler Kararnamesi ile Amasya Valiliği'ne atanan Mustafa Masatlı'yı ziyaret etti.

Ziyarette AK Parti MKYK Üyesi ve Çorum milletvekili Ahmet Sami Ceylan ve AK Parti İl Başkanı Yusuf Ahlatcı ile parti yönetcileri hazır bulundu. Ceylan ve Ahlatcı, Vali Mustafa Masatlı'yı tebrik ederek yeni görevinde başarılar dilediler.

Vali Masatlı da, Çorum heyetine ziyaretten dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirerek teşekkür etti. - ÇORUM

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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