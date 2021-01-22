AK Parti'den, uzman erbaşların yaş haddini 55'e uzatan teklif

AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, 'Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi'ni TBMM Başkanlığı'na sunduklarını açıkladı. Muş, "Uzman erbaşların yaş hadlerinin 55 olarak belirlenmesi suretiyle; bu personelin tecrübelerinden daha uzun ve etkin bir şekilde faydalanılacak" dedi.

AK Parti'li Muş, TBMM'de basın toplantısı düzenledi. Muş, "Personelin özlük haklarını iyileştirmek, personelin motivasyonunun artırılmasına yönelik ilgili mevzuatta düzenleme yapılması ve bununla birlikte Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin yürürlüğe girmesiyle birlikte Milli Savunma Bakanlığı ile Genelkurmay Başkanlığı'nın teşkilatlarında yapılan değişikliklere uyum sağlanması hedeflenmektedir. Bu kapsamda uzman erbaşların yaş hadlerinin 55 olarak belirlenmesi suretiyle; bu personelin tecrübelerinden daha uzun ve etkin bir şekilde faydalanılacak. Halihazırda en fazla 52 yaşına kadar çalışabilen uzman erbaşlar bu yaştan sonra emekli yaşına kadar sivil memur olarak istihdam edilmekteydiler. Artık bunu astsubaylar ve polislerde olduğu gibi erbaşlarda da 55'e çekip buradan hem çalışacaklar hem de emekli olabilecekler" dedi.

'TÜRKİYE EMEKLİ UZMAN ERBAŞLAR DERNEĞİ KURULUYOR'Muş, yeni düzenlemeyle 'Türkiye Emekli Uzman Erbaşlar Derneği' kurulacağını belirterek, "Emekli subay ve astsubaylarda olduğu gibi uzman erbaşlara yönelik olarak 'Türkiye Emekli Uzman Erbaşlar Derneği' adı altında bir dernek oluşturulması teklifimizde amaçlanmaktadır. Uzman erbaşlara yerli üretim ordu tipi bir tabanca verilmesi yine bu teklifle düzenlenmektedir. Özellikle güvenlik güçleri ile gazilere verilen sağlık hizmetlerinde etkin olarak kullanılan sağlık sınıflarına mensup yedek subayların, Sağlık Bakanlığı'na bağlı ve çoğunlukla güvenlik güçlerine hizmet veren hastanelerde görevlendirilebilmelerinin önünü açacağız. Harekat kapsamında görevlendirilen devlet hizmet hükümlülerinin, doktorların burada geçirdikleri sürenin 1,5 kat olarak hesaplanması teklifimiz içeresinde yer almaktadır. Devre kayıp eden askeri öğrencilerin, devre kaybettikleri süre içerisinde genel sağlık sigortasına alınmaları düzenlenmektedir" diye konuştu.'MİLLETVEKİLLERİ, ASKERLİK GÖREVİNİ YERİNE GETİRECEKLER'Muş, teklifle Milli Savunma Üniversitesi ile Türk Silahlı Kuvvetleri bünyesindeki diğer okullarda emekli kamu görevlilerinin, emekli TSK personeli ve öğretim elemanlarının ders verebilmesine imkan getirildiğini aktardı. Muş, askerlik yapmayan milletvekilleri ile ilgili tartışmalara kanunla çözüm getirdiklerini belirterek, "TBMM üyeliğine seçilen milletvekilinin askerlik ile alakalı meselesi kanun yolu ile çözüme kavuşturulmakta. Askerliğini yapmadan milletvekili olanlar, dönem sonunda askerlik görevini yerine getirecekler. Yani milletvekilliği dönemi sonuna kadar bu mecburiyetleri ertelenmektedir" ifadesini kullandı.'PKK'YA DİYETİNİ ÖDÜYOR'Açıklamasının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Muş, HDP İstanbul Milletvekili Erol Katırcıoğlu'nun Diyarbakır annelerine yönelik zafer işareti yapmasına ilişkin, "Çok kötü bir görüntü. O görüntüleri ben de gördüm. Orada anneler, kandırılmaları sonucunda dağa kaçırılan çocuklarını geri istiyorlar. İstedikleri yer de HDP. HDP elindeki belediyelerle, derneklerle parti aracılığıyla insanların çocuklarını dağa götürmekte. Bu milletvekili nispet edercesine; 'iyi oldu çocuklarınızı nasıl da götürdük' dercesine PKK'ya selam çakarak bir zafer işareti yapmıştır. Bir kez daha göstermiştir ki; HDP, net bir şekilde tarafını PKK'dan yana koymaktadır. Bunu net bir şekilde ortaya koymaktadırlar. Bunun hukuk devletinde bir karşılığı olur. Bundan sonra bize kimse; 'efendim neden belediyelere kayyum atandı' diye tek kelime etmesin. Zafer işareti yaparak PKK'ya diyetini ödüyor" dedi.'SİYASALLAŞMASI DOĞRU DEĞİL'Muş, Anayasa Mahkemesi'nin, CHP eski Milletvekili Enis Berberoğlu ile ilgili verdiği ikinci 'ihlal' kararıyla ilgili, "Biz başından beri bu konuya hukuk içerisinde çözülmesi gereken bir konu olarak baktık. Dolayısıyla bu işin siyasallaşmasını doğru bulmuyoruz" ifadesini kullandı.İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun annesine yönelik yapılan bir paylaşımın ardından, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül ile Bakan Soylu arasında bir sorun yaşandığı iddialarının sorulması üzerine Muş, "Her iki bakanımız da uyumlu çalışmaktadır. Manipülasyonları doğru bulmuyoruz" değerlendirmesinde bulundu.'HAYVAN HAKLARI DÜZENLEMESİNİ ÇIKARACAĞIZ'

Muş, hayvan hakları ile ilgili mevcut bir kanun olduğunu, bazı adımlarla birlikte yeni değişiklikler yapacaklarını belirterek, "Bazı sorumluluklar getiriyoruz. Artık bir hayvan alacaksanız bunun sorumluluğunu yerine getireceksiniz. Çip sistemini yaygınlaştıracağız. Bazı alanları daraltacağız. Bazı detaylar var, üzerinde çalışacağımız. Bu dönem bu düzenlemeyi de çıkaracağız" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı