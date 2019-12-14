AK Parti'den ulu çınarlara ziyaret

14.12.2019 17:08 | Son Güncelleme: 14.12.2019 17:14

AK Parti Çorum İl Başkanı Yusuf Ahlatcı, Atıl Uzelgün Huzurevi ve Rehabilitasyon Merkezi'ni ziyaret etti.



Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın ve Parti yöneticilerinin de hazır bulunduğu ziyarette huzurevinde kalan yaşlılarla bir araya gelen Ahlatcı, huzurevi sakinleri ile hem sohbet etti hem de onlardan gelen talepleri dinledi.



AK Parti Çorum İl Başkanı Yusuf Ahlatcı, yaşlılara verdikleri önem ve saygının gereği olarak bu tür ziyaretleri sıklıkla gerçekleştirdiklerini söyledi.



Ahlatcı, AK Parti iktidarında yapılan yasal düzenlemelerle engelli ve yaşlı bireylerin yaşam kalitesinin yükseltildiğine dikkat çekti. Ahlatcı, gencinden yaşlısına, engellisinden sağlıklı bireyine toplumun tüm kesimleriyle yakından ilgilendiklerini sözlerine ekledi. - ÇORUM

Kaynak: İHA