AK Parti'den, Türkiye ile Mısır arasında dostluk grubu oluşturulması teklifi

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, "AK Parti Grubu olarak, Türkiye Cumhuriyeti ile Mısır arasında dostluk grubu oluşturulmasına ilişkin teklifimizi bugün Meclis Başkanlığımıza veriyoruz" dedi.

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, "AK Parti Grubu olarak, Türkiye Cumhuriyeti ile Mısır arasında dostluk grubu oluşturulmasına ilişkin teklifimizi bugün Meclis Başkanlığımıza veriyoruz" dedi.

AK Parti'li Turan, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) basın toplantısı düzenleyerek gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Türkiye ile Mısır ilişkilerine yönelik konuşan Turan, "AK Parti Grubu olarak, Türkiye Cumhuriyeti ile Mısır arasında dostluk grubu oluşturulmasına ilişkin teklifimizi, bugün Meclis Başkanlığımıza veriyoruz. Yine aynı şekilde Türkiye Cumhuriyeti ve Libya arasında dostluk grubu oluşturulmasına ilişkin teklifimizi de bugün Meclis Başkanlığımıza veriyoruz" ifadelerini kullandı.

'EVİNDE ÇAY İÇSE CHP'NİN OYU DAHA ÇOK ARTAR'Turan, daha sonra CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, TBMM grup toplantısındaki konuşmalarına değinerek, "Her zamanki iddialarını yine gündeme getirdi. Toplumda karşılık bulmayan iddialar. Toplumun önüne koydukları bir vizyon, bir pozitif gündem, bir enerji olmadığını bir kez daha görmüş olduk. Sayın Kılıçdaroğlu her salı Meclis'te grup toplantısı yapacağına, evinde çay içse CHP'nin oyu çok daha fazla artar diye düşünüyorum. Çünkü bu kadar hakaretler toplum vicdanında karşılık bulmuyor. O yüzden 9 seçim kaybetmiş bir lider. Keşke daha sağduyulu bir akılla milletimizin huzuruna çıkabilse" diye konuştu.'AYLAN BEBEK' TEPKİSİArdından CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun, Aylan bebeğin cesedinin fotoğrafının üzerinde '128 milyar dolar nerede?' yazısı yer alan paylaşımına tepki gösteren Turan, "Bu fotoğrafla Aylan bebeği bir kez daha öldürdünüz. Bu fotoğrafla Aylan bebeğe bir kez daha ihanet ettiniz. Bu insanlık dışı bir yaklaşımdır" dedi. 'YERE BATSIN BU SİYASET'

Türkiye'de muhalefet etmekle, insanlıktan çıkmanın adeta eşdeğer hale geldiğini dile getiren Turan, "Önceden iktidara, hükümete eleştiri vardı, onu geçtik milli konular dahil devleti eleştirmeye başladılar. Çanakkale'de CHP'nin İl Başkanı sosyal medya hesabından, pozitif olan bir meclis üyesine 'İnşallah yanındaki AK Partili Meclis üyelerine de bulaşmıştır' yazıyor. Bu ne demek. Siyaset bu değil. Yere batsın bu siyaset" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı