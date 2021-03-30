AK Parti'den turizm teşvik kanununda değişiklik teklifi

AK Parti, Turizmi Teşvik Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'ni TBMM Başkanlığına sundu.

AK Parti, Turizmi Teşvik Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'ni TBMM Başkanlığına sundu. Yasa teklifi ile konaklama tesisleri ve plaj işletmelerine, Kültür ve Turizm Bakanlığından 'turizm işletmesi belgesi' alma zorunluluğu getiriliyor.

AK Parti Antalya Milletvekili Atay Uslu ve 23 milletvekilinin imzasını taşıyan 32 maddelik kanun teklifi, TBMM'ye sunuldu. Kanun teklifiyle, turizm sektörüne belirli bir standart getirilmesi için turizm tesislerinin Kültür ve Turizm Bakanlığının denetimi ve kontrolü altında olması hedefleniyor. Bunu sağlamak amacıyla da konaklama tesisleri ve plaj işletmelerine, Kültür ve Turizm Bakanlığından 'turizm işletmesi belgesi' alma zorunluluğu getiriliyor. Böylece, konaklama tesislerinin asgari standartlara sahip olması ve standart birliği sağlanması, iş yeri açma ve çalışma ruhsatı ile faaliyet gösteren konaklama tesislerinin de Kültür ve Turizm Bakanlığının denetimine alınarak uygulamada karşılaşılan ve genellikle tüketici mağduriyeti ile sonuçlanan olumsuz durumların önlenmesi amaçlanıyor. Kamu kurum veya kuruluşlarının işlettiği misafirhaneler ile vilayetler evi ve ordu evlerinin ise bu düzenlemeden muaf tutulması öngörülüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Besti KARALAR