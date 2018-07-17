AK Parti Ekonomi İşleri Başkanlığınca "AK Parti Dönemi Turizm" başlığıyla hazırlanarak teşkilatlara gönderilen ekonomi bülteninde Türkiye'nin turizm hedeflerine yer verildi.

AK Parti Ekonomiden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın sunumuyla başlayan temmuz ayı ekonomi bülteninde, Türkiye'nin 2002'den bu yana turizm hedefleri, rakamlarıyla yer alıyor.

Yılmaz, sunum yazısında, İkinci Dünya Savaşı sonrasında turizm sektörünün tüm dünyada büyük bir atılım gösterdiğini, turizmin dünyada gayrisafi milli hasılasının ve toplam istihdamının yüzde 10'una denk gelen büyüklüğe sahip olduğunu, geçen yıl du¨nyada yu¨zde 7 bu¨yu¨yen turizm sekto¨ru¨nde, bu yıl yu¨zde 4-5 bandında bu¨yu¨me beklendiğini belirtti.

Türkiye'nin bir açık hava müzesi olduğuna işaret eden Yılmaz, "Turizmin neredeyse tu¨m alanlarını kapsayan potansiyeli go¨z o¨nu¨ne alındıgˆında turizm alanındaki gelis¸melerin hem u¨lke ekonomisine hem de bo¨lgesel kalkınmaya olumlu etkisi olacaktır. 2002'de turizm denildigˆinde akla sadece deniz, kum ve gu¨nes¸ gelirken, turizm artık spordan gastronomiye, inanc¸tan termal ve sagˆlık turizmine kadar birc¸ok alanda cazibe merkezi olmaya aday konumundadır. Turist davranıs¸larındaki degˆis¸imler ve turizm rotalarının c¸es¸itlenmesi Tu¨rkiye'nin potansiyelini gerc¸ekles¸tirmede faydalı olacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

Yılmaz, Türkiye'nin yeni yo¨netim do¨neminde 50 milyon turist hedefi bulunduğunu vurgulayarak, "Yıl 2023 Siyasi Vizyon c¸erc¸evesinde de bas¸ka alanlarda oldugˆu gibi turizm sekto¨ru¨ ic¸in de hedeflerimiz bulunmaktadır. S¸u¨phesiz Tu¨rkiye bu s¸ahlanıs¸ do¨neminde, her alanda oldugˆu gibi turizm alanında da bas¸arılı politikalarla hedeflerine ulas¸acaktır." ifadesini kullandı.

"AK Parti Dönemi Turizm" bülteni

Bültende turizmin, ekonomik getirisi sebebiyle Türkiye ic¸in stratejik önemine değinilerek, turizmin istihdamı arttırdığına, dıs¸ ticaret açığının kapanmasına yardımcı olduğuna, sıcak para giris¸iyle piyasaların likidite devamlılıgˆını sagˆladığına dikkati çekildi.

AK Parti'nin 16 yılllık döneminde, turizm sekto¨ru¨nu¨n bu¨yu¨mesine işaret edilen bültende, turist sayısının 12-13 milyondan 32-33 milyona, turizm gelirlerinin 13,5 milyar dolardan 26-27 milyar dolara c¸ıktığı bildirildi.

Turizmin desteklenmesi amacıyla seyahat acentelerine yakıt destegˆinin başlatıldığı hatırlatılan bültende, "2017 yılında 86 seyahat acentesine 565 milyon lira uc¸us¸ destegˆi sagˆladık.

Bo¨ylece Tu¨rkiye'ye 2002'de gelen turist sayısı bakımından du¨nyada 17'nci sıradayken 2016'da 10'uncu sıraya yu¨kselmis¸tir. Tu¨rkiye'ye gelen turist sayısının uluslararası turist sayısına oranına baktıgˆımızda ise 2002'de yu¨zde 1,9 iken bu oran 2017'de yu¨zde 2,8'e ulaşmıştır. Suriye bas¸ta olmak u¨zere bo¨lgemizde gelis¸en olaylara bagˆlı turist sayısı ve turizm gelirleri nispeten bir miktar du¨s¸se de 2017'de yabancı ziyaretc¸i sayısı 32,4 milyon kis¸i, turizm geliri ise 26,3 milyar dolar olarak gerc¸ekles¸mis¸tir." bilgisine yer verildi.

Turizm gelirlerinin son 15 yılın zirvesine 34,3 milyar dolarla 2014'te ulaştığı ifade edilen bültende, 2015 ve 2016'da ise bo¨lgedeki olaylara bagˆlı olarak go¨receli miktarda du¨s¸u¨s¸ go¨steren turizm gelirlerinde, bu yıl artış beklendiği vurgulandı. Bu yıl otellere yogˆun talep ve doluluk oranları go¨z o¨nu¨nde bulundurulduğunda, 32 milyar dolarlık turizm geliri öngörüldüğü belirtildi.

Türkiye uluslararası ziyaretçi sayısında ilk 10'da

Türkiye'ye gelen turist sayısına yer verilen bültende, "2002'de ülkeye gelen yabancı ziyaretc¸i sayısı 13 milyon 256 bin 28 kis¸iyken 2014'te 36 milyon 837 bin 900 kis¸iyle en yu¨ksek rakama ulas¸mıs¸tır. 2018 ic¸in ise 40 milyon turistin Tu¨rkiye'ye gelmesi hedeflenmektedir.

O¨te yandan Tu¨rkiye'nin turizm potansiyeli uluslararası arenada degˆerlendirilecek olursa Du¨nya Turizm O¨rgu¨tu¨nu¨n verilerine go¨re, 2017'de Tu¨rkiye'nin 31,3 milyon ziyaretc¸i sayısıyla du¨nyada en c¸ok uluslararası ziyaretc¸i alan 10'uncu u¨lke oldugˆu go¨ru¨lmektedir." ifadeleri kullanıldı.

Ülkenin turizm potansiyelinin genis¸letilmesi ve c¸es¸itlendirilmesi adına seyahat acentelerinin o¨nemli bir rol oynadığının altı çizilen bültende, "2002 yılında 4 bin 465 olan seyahat acente sayısı 2016'da 9 bin 162'ye ulas¸mıs¸tır. Tu¨rkiye'nin turizm potansiyeli go¨z o¨nu¨ne alındıgˆında o¨nu¨mu¨zdeki yıllarda da bu yu¨kselis¸ egˆilimine devam etmesini bekliyoruz." değerlendirmesi yapıldı.

Ku¨ltu¨r ve Turizm Bakanlıgˆı belgeli yatak sayısının, 2002'de 619 bin iken, geçen yıl sonu itibarıyla 1 milyon 198 bine ulas¸tığı aktarıldı.

"AK Parti turizme her zaman gerekli o¨nemi vermiştir"

Ülkelerin o¨nemli do¨viz gelirlerinden birisi olan turizm sekto¨ru¨ne AK Parti'nin her zaman gerekli o¨nemi verdiği vurgulanan bültende, şunlar kaydedildi:

"Turizm tamamen u¨lkemizin kendi imkanları, u¨ru¨nleri ve varlıklarıyla hizmet u¨retmektedir. Bu da turizm faaliyetleriyle ortaya c¸ıkan kaynagˆın u¨lkemize katkısını, gu¨cu¨nu¨ ve degˆerini arttırmaktadır. AK Parti iktidarı olarak bundan o¨nce yaptıgˆımız gibi bundan sonra da turizm alanında potansiyelimizi gelis¸tirecek politikaları uygulamaya devam edecegˆiz. Ku¨ltu¨r ve turizm alanlarında her tu¨rlu¨ yatırım, iletis¸im ve gelis¸im potansiyelini yo¨nlendirmeye devam edecegˆiz. U¨lkemizin rekabet gu¨cu¨nu¨ arttırarak du¨nya turizminde aldıgˆı payı yu¨kseltmeye devam edecegˆiz."

Kıyı turizminde yakalanan bas¸arının kıs¸, sagˆlık, dogˆa-macera ve spor gibi alternatif turizm tu¨rlerinde de go¨sterileceği belirtilen bültende, "Tu¨rkiye'ye kars¸ı yapılan seyahat uyarılarının ciddiyetini kaybetmesi 2017 turizm istatistiklerine olumlu yansımıs¸tır. Hem 2018 hem de 2023 turizm hedeflerine ulas¸abilmek ic¸in akılcı turizm politikaları uygulamaya devam edecegˆiz. Gelis¸en ve c¸es¸itlenen turizm ile milli gelirimizi ve istihdamımızı arttırmanın yanı sıra temel meselemiz olan cari ac¸ıgˆı azaltma konusunda da o¨nemli bir ilerleme sagˆlayacagˆız." ifadelerine yer verildi.