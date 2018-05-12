AK Parti'den Tso'ya Ziyaret

AK Parti Sivas İl Başkan Vekili Abdülkadir Demiral, Sivas Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Başkanı Mustafa Eken'e "hayırlı olsun" ziyaretinde bulundu.

TSO'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, Demiral, 9 Mayıs'ta TSO Başkanı seçilen Mustafa Eken'i ziyaret etti.

Ziyarette konuşan Demiral, TSO'nun ticaretin kalbinin attığı bir kurum olduğuna dikkat çekerek, "AK Parti olarak TSO seçimleri yarışında eşit durmaya çalıştık. Parti yöneticilerimizin içerisinde her iki gruptan da arkadaşlarımız oldu. Bu bizim zenginliğimizi gösteriyor. Değişim her zaman için iyidir. Yeni seçilen arkadaşlara hayırlı, uğurlu olsun." ifadelerini kullandı.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Eken ise, "Tüm meclisimizle birlikte devletimizin, milletimizin yanındayız. Zor bir göreve bilerek talip olduk. Amacımız Sivas'ımızı daha iyi yerlere taşıyabilmek." açıklamasında bulundu.

Ziyarette Demiral'a, Merkez ilçe Başkanı Tarık Eminoğlu, Kadın Kolları Başkanı Semiha Ekinci de eşlik etti.