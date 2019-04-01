AK Parti'den Teşekkür Klibi
AK Parti'den teşekkür klibiANKARA - 31 Mart seçimlerinde alınan sonuçların ardından AK Parti sosyal medya hesaplarından teşekkür klibi yayınlandı.
AK Parti'den teşekkür klibi
ANKARA - 31 Mart seçimlerinde alınan sonuçların ardından AK Parti sosyal medya hesaplarından teşekkür klibi yayınlandı.
yerel seçimlerinden ardından alınan sonuçlar için AK Parti sosyal medya hesaplarından 1,5 dakikalık teşekkür klibi yayınlandı. yayınlanan klibin sonunda "Teşekkürler Türkiye" ifadesi kullanıldı.
Kaynak: İHA