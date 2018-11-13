AK Parti'den TBMM'ye 2 Kanun Teklifi

AK Parti Grup Başkan Vekili Mehmet Muş, "Siz arka kapıda, milletin gözünden saklayarak, bir taraftan HDP ile görüşmeler yapıp, diğer taraftan esip kükreyen Sayın Akşener ile görüşme yapacağınız zaman bu milletin dikkatinden ve gözünden kaçmamaktadır. Sayın Akşener'in de CHP'nin arka kapı diplomasisini, kapalı kapılar ardında yaptığı gizli görüşmeleri değerlendirerek bu görüşmeleri yapması bizce kendileri açısından daha iyi olur" dedi.

TBMM'de basın mensuplarına açıklama yapan AK Parti Grup Başkan Vekili Mehmet Muş, AK Parti Grubu'nun TBMM Başkanlığına 2 ayrı kanun teklifi verdiklerini belirterek, ilk kanun teklifinin atık yönetimi ile ilgili olduğunu, ikincisinin ise hukuk sistemi ile ilgili olduğunu söyledi.

Muş, CHP-İYİ Parti görüşmesini de şu sözlerle değerlendirdi:

"Bunu yapan bir parti ile 'siz acaba bir belediyeyi daha kazanır mıyım, kazanamaz mıyım?' bir ilişki içine girerseniz sizi bu millet affetmez. Finansal olarak sıkışmış olan terör örgütüne CHP, HDP ile yaptığı arka kapı görüşmelerinde bir nefes aldırmanın peşinde midir, onlara yeniden lojistik imkan açmanın peşinde midir, otel lobilerinde yapılan görüşmeler basit görüşmeler değildir, neyin karşılığında CHP bu görüşmeleri yapmaktadır?"

Naylon poşetler marketlerde 25 kuruşa satılacak

Atıkların kaynağında ayrıştırılması, farklı şekillerde toplanmasına yönelik olan çalışmalar çerçevesinde belediyelere, özel idarelere ve diğer kurumlara bakanlık tarafından bir teşvik sistemi getirildiğini kaydeden Muş, depozito sisteminin güçlü bir şekilde oluşturulacağının da altını çizdi.

Naylon poşetlerin kullanımına ilişkin de düzenleme yapılacağını kaydeden Muş, "Poşetlerin tüketimini azaltmak maksadıyla marketlerde 25 kuruş karşılığında satılmasını teklifimizde sunduk. Maksadımız poşet tüketimini azaltmaktır" dedi.

Yeni yapılacak olan imar uygulamalarında bisiklet yolları ve parklarının artık zorunlu hale geldiğini kaydeden Muş, "Arazinin şartlarından dolayı bisiklet yolları ve parkları yapılamayan yerlerde ise yaya yolları yapılacaktır, yeni dönemde zorunlu hale gelecek" diye konuştu.

"Yapay zekanın da içinde kullanılacağı bu sistem içinde avukatlar icra takiplerini yapabilecek"

İlansız icra takipleri icra dairelerinde ciddi bir yükün tuttuğunu, özellikle telefon, doğal gaz, su faturalarına dönük icra işlemleri için yeni bir sistem getirildiğini kaydeden Mehmet Muş, "Artık icra müdürlüklerine gitmeyi ortadan kaldırıp, merkezi takip sistemi adında bir sanal sistem kurmaktayız. Yapay zekanın da içinde kullanılacağı bu sistem içinde avukatlar icra takiplerini buradan yapacaklar" şeklinde konuştu.

Arabuluculuk müessesesinde ciddi bir mesafe alındığını kaydeden AK Parti Grup Başkan Vekili Mehmet Muş, "1 Ocak-31 Aralık 2017'de iş mahkemelerine toplam 190 bin müracaat olmuş, 1 Ocak-1 Kasım 2018 tarihleri arasında bu müracaat 68 bine düşmüş durumda. Arabuluculuğa 1 Ocak-1 Kasım 2018 tarihleri arasında toplam 296 bin müracaat yapılmış, bunların 180 bini anlaşma ile sonuçlanmış, 87 binin de anlaşamama durumu olmuş. Arabuluculuk müessesesinin ciddi bir şekilde işlediğini buradan görmekteyiz. Artık ticari anlaşmazlıklarda da arabuluculuk müessesesini teklifte zorunlu hale getirmeyi önereceğiz" ifadelerini kullandı.

Konkordato ilanıyla alakalı bazı düzenlemeler getirdiklerini kaydeden ve konkordatonun finansal olarak zora düşen şirketleri korumak ve onların yaşamını sürdürmesine imkan tanıyan bir mekanizma olduğunu belirten Muş, "Son dönemlerde yaşadığımız ve gözlemlediğimiz bazı unsurlar söz konusu, burada bunun ihlal edildiğini ya da kötüye kullanılma noktasında bazı girişimler olduğunu gözlemledik. Sistemin işlerliğini daha sağlıklı ve daha güçlü hale getirecek 3 madde teklifinde bulunduk. Konkordato ilan edilebilmesi için bağımsız denetim kuruluşundan denetim raporu alınması gerekiyor, bu denetim raporu ile mahkemeye müracaat edilip konkordato ilanı yapılabiliyordu. Bu denetim raporunu veren kuruluşları kamu yararına denetim yapması yetkisine sahip denetim şirketleri olarak kısıtladıktan sonra onlara bazı yükümlülükler getirmekteyiz. Konkordato ilan edilen şirketlere atanacak olan komiserlerle ilgili bir liste hazırlanması ve bu liste içinden sezilmesini teklif ediyoruz" açıklamasında bulundu.

AK Parti Grup Başkan Vekili Muş, rapor veren kurumlara bir sorumluluk getirdiklerini ve lisans iptaline kadar gidecek yaptırımların olabileceğinin de altını çizdi.

"Yapılan fiillerin hukukta bir karşılığı vardır"

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın Kadir Mısırlıoğlu'na yaptığı ziyaretin muhalefet tarafından eleştirildiğinin hatırlatılması üzerine Muş, "Atatürk hepimizin ortak değeridir. Türkiye Cumhuriyetini kuranlar, Atatürk başta olmak üzere tüm tarihi şahsiyetlere yapılacak olan bir saygısızlık karşısında en büyük tepki AK Parti tarafından gösterilir ve karşılarında önce AK Parti'yi bulurlar. Bu ziyareti kendisine sormanız daha faydalı olacaktır" dedi.

Milli Eğitim Bakanlığının Danıştaya verdiği dilekçede, "Türk ulusu ulusal kimliği tarih sahnesine daha sonradan çıkmıştır" ifadelerinin yer aldığı iddiası ve muhalefetin bu konudaki eleştirilerinin sorulması üzerine Muş, "Biz Anadolu topraklarında bin yıldır yaşayan bir milletiz. Bu tartışmalarla ilgili bizim ortaya koyduğumuz görüş ortadadır. Bunu Genel Başkanımız ve Cumhurbaşkanımız açıklamıştır. Aynı tartışmaların etrafında dolaşmanın faydalı olduğu kanaatinde değiliz" diye konuştu.

Atatürk'e hakaret ettiği iddiasıyla tutuklanan Emine Şahin ile ilgili bir değerlendirmede bulunan Muş, "Biz başından itibaren Türkiye'de hukuk sisteminin olduğunu söyledik. Türkiye'de bir hukuk vardır, yapılan fiillerin hukukta bir karşılığı vardır. Mutlaka yapılan işlemlerin hukuk içinde çözüleceğine olan inancımız tamdır" şeklinde konuştu.

"Neyin karşılığında CHP bu görüşmeleri yapmaktadır?"

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu ve İYİ Parti Genel Başkanı Akşener'in yapacağı görüşmenin sorulması üzerine Muş, "CHP'nin çeşitli görüşmeleri var bu süreçte, kapalı kapılar ardında, otel lobilerinde yaptığı görüşmeler de var. HDP ile yaptığı görüşmeler de söz konusu, arada aracılar da var. Hepimizin sorumlulukları var, hepimizin amacı Türkiye'nin güçlü bir yere taşınmasıdır. Siz arka kapıda, milletin gözünden saklayarak, bir taraftan HDP ile görüşmeler yapıp, diğer taraftan esip kükreyen Sayın Akşener ile görüşme yapacağınız zaman bu milletin dikkatinden ve gözünden kaçmamaktadır. Sayın Akşener'in de CHP'nin arka kapı diplomasisini, kapalı kapılar ardında yaptığı gizli görüşmeleri değerlendirerek bu görüşmeleri yapması bizce kendileri açısından daha iyi olur. HDP'li belediyelere kayyum atandı. İş makineleriyle terörle mücadele eden personelimizin geçtiği yerlere tuzaklar kurulmuştur, oradaki yerel yönetimler marifeti ile yapılmıştır. Bunu yapan bir parti ile 'siz acaba bir belediyeyi daha kazanır mıyım, kazanamaz mıyım?' bir ilişki içine girerseniz sizi bu millet affetmez. Finansal olarak sıkışmış olan terör örgütüne CHP HDP ile yaptığı arka kapı görüşmelerinde bir nefes aldırmanın peşinde midir, onlara yeniden lojistik imkan açmanın peşinde midir, otel lobilerinde yapılan görüşmeler basit görüşmeler değildir, neyin karşılığında CHP bu görüşmeleri yapmaktadır? HDP'ye, dolayısıyla PKK'ya buradan hangi destekler gidecektir, bunları çıkıp açıklaması lazım. PKK'nın temsilcilerinin de CHP ile HDP'nin ortak hareket etmesi temennisiydi. PKK'nın yaptığı bu telkinlere CHP yönetimi bu telkinlere uygun şekilde hareket etmektedir" ifadelerini kullandı.

"Oraya gittikten sonra bizim bu düşüncelerimizde milim değişiklik olmamıştır"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Fransa ziyaretine yapılan eleştirilere de cevap veren Muş, "Sayın Cumhurbaşkanımızın orada önemli temasları oldu. Biz 1. Dünya Savaşı'na millet olarak nasıl bakıyorsak Cumhurbaşkanımız da aynı şekilde bakmakta. Oraya gittikten sonra bizim bu düşüncelerimizde milim değişiklik olmamıştır. Oradaki muhataplara görüşlerimizi açık bir şekilde söylemişizdir" dedi. - ANKARA