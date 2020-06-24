AK Parti'den, taklit ve tağşiş ürün teklifi
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AK Parti'den, taklit ve tağşiş ürün teklifi

AK Parti, taklit ve tağşiş ürünlere hapis cezası getiren, tarım arazilerine izinsiz hobi bahçesi adı altında yapılan yapılara para cezalarını artıran düzenlemeleri içeren kanun teklifini Meclis Başkanlığı'na sundu.

AK Parti'den, taklit ve tağşiş ürün teklifi
24.06.2020 14:01 | Son Güncelleme: 24.06.2020 14:08

AK Parti, taklit ve tağşiş ürünlere hapis cezası getiren, tarım arazilerine izinsiz hobi bahçesi adı altında yapılan yapılara para cezalarını artıran düzenlemeleri içeren kanun teklifini Meclis Başkanlığı'na sundu.

AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, 34 maddeden oluşan tarım ve ormancılık düzenlemelerinin yer aldığı kanun teklifini sunmadan önce, TBMM'de basın açıklaması yaptı. Muş, düzenlemeyle orman arazilerinde bazı bozuk zeminlerin hem ekonomi hem doğaya kazandırılması için tıbbi aromatik bitki üretiminin önünün açıldığını söyledi. Muş, "Yine sahipli arazilerde izin alınmadan ağaç kesimiyle alakalı 308 lira para cezası uygulaması vardı. Burada araziler sahipli olsa dahi 5 metreküpe kadar ağaç kesilmesi yapılması durumunda 500 TL, bundan sonraki her bir metreküp için ise 100 TL para cezası uygulaması getiriyoruz. Amacımız, yapılacak olan ağaç kesiminin ilgili kurumlardan izin alınarak yapılmasını temin etmektir" dedi.

'HOBİ BAHÇESİ CEZALARI ARTIRILIYOR'Muş, hobi bahçeleri olarak bilinen birinci sınıf tarım arazilerine yapılan izinsiz yapıların artış gösterdiğini hatırlatarak, "Tüm vatandaşlarımıza seslenmek istiyorum; hobi bahçesi adı altında izinsiz, ruhsatsız, plansız herhangi bir yapı almamalarını rica ediyoruz ve bunu uyarıyoruz. 'Hobi bahçesi' adı altında tarım arazilerine yapılan yapıların denetimiyle ilgili cezalar artırılmaktadır. Bin TL'den az olmamak kaydıyla bir ceza ile her metrekare için 10 TL bir ceza kesilecektir. Yapıdaki aykırılıklar giderilirse vatandaş tarafından ve oradaki aykırılıklar tekrar eski haline getirilirse süreç bu şekilde kapanacaktır. Eğer getirilmemesi halinde 2 aylık beklemeden sonra ceza 3 kat daha artırılarak uygulanacaktır. Bunların yıkımıyla alakalı belediye ve il özel idareleri devreye girecektir. Bunların 'büyük oba' olarak tabir ettiğimiz ve Tarım Bakanlığı tarafından tescil edilmiş yerlerde yapılması halinde bu konuştuğumuz cezalar iki katı artırılacaktır" ifadelerini kullandı. TAKLİT VE TAĞŞİŞLİ ÜRÜNLERE HAPİS CEZASIMehmet Muş, yeni düzenlemede tağşiş ve taklit ürünlerle alakalı da yaptırımlar bulunduğunu belirterek, "Taklitli ve tağşişli ürünlerle alakalı para cezası 50 binden 500 bin liraya kadar çıkarılabilecek. Bu fiillerin 2 yıl içinde tekrar işlenmesi halinde taklitli ya da tağşişli ürünlerin piyasaya sürülmesi halinde 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılacak, 5 ila 10 yıl faaliyetten men edilecekler. Bu ürünlerin üretiminde banttaki gıda mühendisinden ilgili kurumun yönetim kurulu başkanına kadar herkes kusuru oranında cezalandırılacaktır. Gıda güvenliği hakkında yanıltıcı beyanlarda bulunanlara 20 bin ile 50 bin lira para cezası öngörülüyor. Bu yanıltıcı beyanları yayınlayan kurumlara ayrıca yaptırımlar paketimizde öngörülmektedir" dedi. TUNÇ SOYER AÇIKLAMASIMehmet Muş açıklamasının ardından bir gazetecinin İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in İzmir'e özgü bayrak ve para açıklamalarını hatırlatması üzerine "Türkiye'mizin bir bölgesiyle alakalı bölücü terör örgütünün sinsi planları vardır. Onların bir paçavrası vardır. CHP'nin bu tip söylemleri ifade etmesi HDP'nin bu sinsi planlarının meşrulaştırılması olarak görmekteyiz. Kesinlikle tasvip etmiyoruz. Çok tehlikeli olarak görmekteyiz" diye konuştu.

Muş, açıklamasının ardından teklifi TBMM Başkanlığı'na sundu. 


Kaynak: DHA

Politika Manşet

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