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AK Parti'den stokçuluğun engellenmesine yönelik kanun teklifi

AK Parti'den stokçuluğun engellenmesine yönelik kanun teklifi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

AK Parti tarafından stokçuluğa ağır cezalar getiren kanun teklifi TBMM Başkanlığına sunuldu.

MUĞLA (İHA) - Ak Parti tarafından stokçuluğa ağır cezalar getiren kanun teklifi TBMM Başkanlığına sunuldu.

Ak Parti Muğla Milletvekili Yelda Erol Gökcan, AK Parti Zonguldak Milletvekili Ahmet Çolakoğlu ve 39 AK Parti milletvekilinin katılımı ile hazırlanan 8 maddelik Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Başkanlığı'na sunuldu. Stok yapanlara ağır cezalar getiren kanun teklifine göre LPG piyasasındaki rafinecilerin kapsamı genişletiliyor. Türkiye Denizcilik İşletmeleri Anonim Şirketi ile Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları İşletme Genel Müdürlüğü'ne ait bazı limanların işletme hakkı verilmesi/devri yöntemiyle gerçekleştirilen özelleştirme uygulamaları neticesinde imzalanan 49 yıldan az süreli sözleşmeler 49 yıla kadar uzatılıyor. Kanun teklifinde ayrıca yenilenebilir enerji kaynaklarından elektrik üretimine ilişkin düzenleme yer alıyor.

(Ahmet Umur Öztürk/İHA)

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