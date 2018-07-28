AK Parti'den Şehit Ailelerine Çanakkale Gezisi

DÜZCE(İHA) – AK Parti Düzce İl Teşkilatı tarafından düzenlenen etkinlik ile şehit yakınları başta Çanakkale olmak üzere İstanbul, Edirne'yi gezecek.

AK Parti Düzce teşkilatı tarafından Çanakkale gezisi organize edildi. AK Parti İl Başkan Yardımcısı Gönül Yeşilyurt'un eşliğinde Şehit aileleri 3 gün boyunca İstanbul, Edirne ve Çanakkale şehirlerini gezecek. Şehit ailelerini İl Başkanı Hikmet Keskin, Düzce Milletvekili Ayşe Keşir ve İl Başkan yardımcıları Cedidiye Camisinin önünden yolcu ettiler. - DÜZCE