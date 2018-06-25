AK Parti'den Seçim Teşekkürü

GAZİANTEP AA) - AK Parti Gaziantep İl Başkanı Eyup Özkeçeci, Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri'nde partilerine gösterilen ilgiden dolayı teşekkür etti.

Özkeçeci, yaptığı yazılı açıklamada, Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri'ni değerlendirdi.

24 Haziran seçimlerini açık ara farkla kazandıklarını belirten Özkeçeci, şunları kaydetti:



"Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı Türkiye'mizin ilk devlet başkanı yapmış ve bu başarıda teşkilatımız ve halkımızın büyük emekleri geçmiştir. Allah'ın takdiri, halkımızın büyük desteğiyle, AK Parti'nin onurlu hizmet hikayesini sürdürmeye devam ediyoruz. Çıktığımız bu kutlu yolda her zaman en büyük gayemizin Hakka ve halka hizmet olduğunu vurgulayıp, bizlerden hiçbir zaman desteklerini esirgemeyen, en büyük destekçimiz olan teşkilat mensuplarımıza ve kıymetli halkımıza müteşekkirim."

Özkeçeci, bu seçimde kazananın tüm Türkiye olduğunu ifade etti.