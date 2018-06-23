AK Parti'den Seçim Konvoyu

AK Parti Mardin İl Başkanlığı tarafından yüzlerce araçlık konvoy yapıldı.

AK Parti Mardin milletvekili adayları, il teşkilatı ve ilçe teşkilatları, Artuklu Üniversitesi Köprülü Kavşağı'nda bir araya geldi.

Burada açıklama yapan AK Parti İl Başkanı Nihat Eri, Artuklu Üniversitesi Köprülü Kavşağı'ndan başlayacak konvoyun, Tarihi Mardin, Yeni Yol ve Diyarbakır yolunda tamamlanacağını söyledi.

Konvoya katılan partililere teşekkür eden Başkan Eri, şöyle dedi:

"Mardin'de devletimizin yatırımları ortadadır. Bu seçim ülkemizde demokrasinin taçlandırılması için bir fırsat. Bizler AK Partinin ve devletimizin bölge yatırımlarını kapı kapı gezerek anlattık. Artık seçime saatler kaldı. Emeklerimizin sandıklara yansıdığı, bölge halkımızın desteği ile iktidara yürüyoruz."

Trafik akışını bozmamak için tek şerit ilerleyen konvoyda AK Partinin seçim müziklerine yer verildi.

Bazı vatandaşlar, konvoya kamyonlarıyla eşlik etti.

Konvoy boyunca AK Parti bayrakları ile Türk bayrakları bir arada dalgalanırken partililer, kornalar ve seçim müziklerini çalarak destek verdi.