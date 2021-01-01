AK Parti'den sağlık çalışanlarına meyve paketi

AK Parti Muğla İl Başkanlığı sağlık çalışanlarına meyve paketi ikramında bulundu.

AK Parti Muğla Kadın Kolları Başkanı Ümmühan Toksöz ve Gençlik Kolları Başkanı Halil Talha Ülkü, hazırlanan meyve paketlerini Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi personeline dağıttı.

Toksöz, hazırlanan meyve ve kuru yemişten oluşan hediye paketlerini sağlık çalışanlarına yeni yıl hediyesi olarak takdim etmek istediklerini söyledi.

Sağlık çalışanlarının bu zorlu süreçte cansiperane bir mücadelenin kahramanları olduklarını belirten Toksöz, "Sağlık personelimizin bu gece hazırladığımız hediye paketlerimizle yanlarında olmak istedik. Onların bu eşsiz mücadelesi elbette unutulmayacaktır. Kendilerine yeni yılda sağlık ve mutluluk diliyorum." dedi.

Başhekim Turan Togan ise Toksöz ve beraberindekilere teşekkür etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Durmuş Genç