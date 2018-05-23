AK Parti'den Ramazan'a Özel Slogan: Vakit Türkiye Vakti

24 Haziran seçimlerinde aday gösterilen 600 milletvekili adayı için seçim kılavuzu yayınlayan AK Parti, Ramazan ayına uygun olarak "Vakit Türkiye vakti" sloganının kullanılmasını istedi.

"GÜRÜLTÜ KİRLİLİĞİ YAPMAYIN" UYARISI

"Güçlü Meclis, Güçlü Hükümet, Güçlü Türkiye" sloganının kullanıldığı kılavuzda adaylara, seçim kampanyası boyunca gürültü kirliliği yapılmaması, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'a uygun kıyafet giymeleri gibi uyarılar yapıldı.

TAVSİYELERDE BULUNULDU

Adayların siyasi söylemlerinden kampanya sürecine kadar pek çok öneri, uyarı ve tavsiyeye yer verildi.