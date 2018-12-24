AK Parti'den Proje Tanıtım Toplantısı

AK Parti Karabük İl Başkanlığı, yerel seçim çalışmaları kapsamında proje tanıtım toplantısı düzenledi.

Karabük Öğretmenevi'ndeki toplantıya AK Parti Karabük Milletvekilleri Cumhur Ünal ve Niyazi Güneş, İl Başkanı İsmail Altınöz, Belediye Başkan adayı Burhanettin Uysal, Merkez İlçe Başkanı Osman Uzunoğlu ve partililer katıldı.

Ünal, burada yaptığı konuşmada, Karabük'ün hala bir düzenli kent görünümünde olmadığını ve bu sorunu çözeceklerini söyledi.

Bazı basın organlarında çıkan haberleri eleştiren Ünal, doğru olmayan konuların gündeme getirilmeye çalışıldığını ifade etti.

Güneş ise konuşmasında, çok iyi projelerinin bulunduğunu, belediyenin yeniden partilerine geçmesi durumunda çok güzel çalışmalara imza atacaklarını kaydetti.

Projelerini dönemler halinde seçim gününe kadar açıklayacağını anlatan Uysal, kentin en büyük sorununun trafik olduğunu ve ilk açıklayacakları projenin de bu yönde olduğunu belirtti.

Slayt eşliğinde kentin trafik sorununu çözecek projesini anlatan Uysal, 300 milyon liralık projenin hazır olduğunu, göreve gelir gelmez bu projeye başlayacaklarını, böylece 50-60 yıl trafik sorunu yaşanmayacağını aktardı.

Yıkılan valilik binasının yerine yapılacak cami inşaatının seçimlerden sonra başlamasının doğru olacağını kaydeden Uysal, kent içindeki ücretli otopark uygulamasını da kaldıracaklarını sözlerine ekledi.

Kaynak: AA