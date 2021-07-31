AK Parti'den orman yangınlarıyla ilgili açıklama
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

AK Parti'den orman yangınlarıyla ilgili açıklama

AK Parti'den orman yangınlarıyla ilgili açıklama
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

AK Parti Çorum İl Başkanı Av. Yusuf Ahlatcı, gezi olaylarında bir ağaç için ortalığı ayağa kaldıranların, yanan binlerce dönem ormanlar için ses bile çıkarmadığını söyledi.

AK Parti Çorum İl Başkanı Av. Yusuf Ahlatcı, gezi olaylarında bir ağaç için ortalığı ayağa kaldıranların, yanan binlerce dönem ormanlar için ses bile çıkarmadığını söyledi.

Parti çalışmaları kapsamında Mecitözü ilçesine giden AK Parti milletvekili ve MKYK Üyesi Ahmet Sami Ceylan ve AK Parti İl Başkanı Yusuf Ahlatcı, ilçe teşkilatını ziyaret ettiler. Burada teşkilat yöneticileriyle bir araya gelen Ceylan ve Ahlatcı, gündeme ilişin açıklamalarda bulundu.

Türkiye'nin ciğeri olan ormanların yandığına dikkat çeken İl Başkanı Yusuf Ahlatcı, "Ülke genelinde ciğerlerimiz yanıyor. Yangınların kontrol altına alınması için canlarını ortaya koyarak fedakarca mücadele eden kahramanlarımızın Allah yardımcısı olsun. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza da Allah'tan rahmet diliyorum. Bunu yapanların ciğerlerini yaksın. Yangınlarla ilgili devletin tüm birimleri gerekli çalışmaları yürütüyor. Gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Geçmişte terör örgütü PKK'nın bu tür eylemler yaptığını biliyoruz. Bu yangınların arkasından da bir terör saldırısı çıkarsa devletimiz de gerekli cevabı verecek güç ve kudrete sahiptir. Kimsenin bundan şüphesi olmasın" dedi.

Orman yangınları üzerinden yapılan algı operasyonlarına da tepki gösteren Ahlatcı, "Orman yangınları üzerinden yapılan dezenfarmasyon ve yanlış bilgilerle toplumsal barışı dinamitlemeye çalışan çevreler olduğunu görüyoruz. Ancak sağduyu sahibi olan bu aziz millet karanlık odakların kirli tuzaklarını da boşa çıkaracaktır" ifadelerini kullandı.

2023 seçimleri hakkında da açıklama da bulunan Ahlatcı, "Tüm teşkilatlarımızla sahaya indik. Önümüzde çok önemli bir seçim var. Tek dertleri var, Recep Tayyip Erdoğan. Genel başkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ı tekrar cumhurbaşkanı seçtirene kadar uyumak bize haram. Mecitözü ilçemize güveniyorum. 2023 seçimlerinde daha önce de olduğu gibi en yüksek desteği vereceğine inanıyorum. Bunun için gece-gündüz demeden çalışmaya devam edeceğiz" şeklinde konuştu.

AK Parti Çorum milletvekili ve MKYK Üyesi Ahmet Sami Ceylan da, orman yangınlarından birilerinin siyasi rant çıkarmak için çaba sarf ettiğini söyledi.

Yangınlara müdahale de uçak veya helikopter kullanılıp kullanılmayacağını coğrafi şartlara göre teknik ekiplerin karar verdiğine dikkat çeken Ceylan, "Buradan siyasi rant elde etmek isteyenler 1950'li, 1960'lı yıllarda alınmış, motoru dahi olmayan, çalışmayan uçakların fotoğraflarını yayınlayarak devletin tüm birimleriyle verdiği mücadeleye gölge düşüremezler. Aradan 60 yıl geçmiş, 60 yıl önceki uçağın su kapasitesi ve çalışma sistemini kamuoyunun takdirine bırakıyorum. Gezi olaylarında 3-5 ağaç için kıyameti koparanlar binlerce hektar ormanlarımız yanarken içimizdeki İrlandalıların hiç sesi çıkmıyor" şeklinde konuştu.

Mecitözü'nde bir çok projeyi hayata geçirdiklerini anlatan Milletvekili Ceylan, "Yüzyılın yatırımını yaptık. İlçemizi doğalgaz ile buluşturduk. Mecitözü insanının tamamını seviyoruz. Halkımızla birlikte ilçemizi güzelleştirme derdindeyiz. Mecitözü'ne ne söz verdiysek yerine getirdik. TOKİ'si olmayan tek ilçe burasıydı. Oda yerel yönetimlerin arsa tahsisi ve imar düzenlemesi yapmamasından kaynaklanıyordu. Birileri ilçeye TOKİ konutları gelmemesi için elinden gelen gayreti gösterirken, bizde gelmesi için ne yapılması gerekiyorsa yaptık. Sonuçta TOKİ konutlarımız inşa edildi" dedi.

Teşkilat ziyaretinin ardından Ceylan ve Ahlatcı, İl Genel Meclisi Başkanı Mehmet Bektaş, Mecitözü İlçe Başkanı Alişan Yaşar ve il yönetim kurulu üyeleriyle ilçede esnaf turuna çıktı. Vatandaşlar ve esnaflarla bir araya gelen Ceylan ve Ahlatcı, hem vatandaşlarla sohbet etti. Hem de taleplerini dinledi. - ÇORUM

AK Parti'den orman yangınlarıyla ilgili açıklama
AK Parti'den orman yangınlarıyla ilgili açıklama
AK Parti'den orman yangınlarıyla ilgili açıklama
AK Parti'den orman yangınlarıyla ilgili açıklama
AK Parti'den orman yangınlarıyla ilgili açıklama

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

AK Parti Sözcüsü Çelik: 'Konya'da bir aileden 7 kişinin canice öldürülmesi hepimizin yüreklerini yaktı.
AK Parti Sözcüsü Çelik: "Konya'da bir aileden 7 kişinin canice öldürülmesi hepimizin yüreklerini yaktı.
Bakanlık görevini bırakacağı iddia edilen Bakan Selçuk, çocuklarla bir araya geldi
Bakanlık görevini bırakacağı iddia edilen Bakan Selçuk, çocuklarla bir araya geldi

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika İlham Aliyev Bekir Pakdemirli Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Tuğba Özay Yusuf Güney Demet Akalın Prens William
Spor Ali Koç Can Bartu Ecem Güzel Fatih Terim Abdullah Avcı
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
AK Parti'den orman yangınlarıyla ilgili açıklama - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 31.7.2021 16:21:01. #1.14#

title