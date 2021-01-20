AK Parti'den Odunpazarı Belediye Başkanı Kurt'a "buzlanma" tepkisi
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AK Parti'den Odunpazarı Belediye Başkanı Kurt'a "buzlanma" tepkisi

20.01.2021 13:45 | Son Güncelleme: 20.01.2021 13:45
AK Parti'den Odunpazarı Belediye Başkanı Kurt'a

AK Parti Odunpazarı İlçe Başkanı Ali Acar, kar yağışı sonrasında yaşanan buzlanmalara ilişkin Odunpazarı Belediyesine ve Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt'a çağrıda bulundu.

AK Parti Odunpazarı İlçe Başkanı Ali Acar, kar yağışı sonrasında yaşanan buzlanmalara ilişkin Odunpazarı Belediyesine ve Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt'a çağrıda bulundu.

Acar, yaptığı yazılı açıklamada, vatandaşlardan gelen şikayetlere kulak verdiğini belirterek, söz konusu şikayetlerin takipçisi olacağını vurguladı.

Eskişehir'de hafta sonu kar yağışının etkili olduğunu ifade eden Acar, şunları kaydetti:

"Uzmanlar günler öncesinden uyarılarda bulunmasına rağmen Odunpazarı Belediyesi hiçbir tedbir almayarak yine sınıfta kaldı. Araçları sokaklardan çıkamayan ya da evinden çıkınca sokağında buzlanmadan kaynaklı sorun yaşayan vatandaşlarımızın şikayetleri var. Günlerdir hiçbir çözüm üretemeyen, vatandaşların mağduriyetine kulak vermeyen bir belediyemiz var, ne yazık ki. Birkaç işlek caddede temizlik yapar gibi görünüp çektikleri fotoğrafları sosyal medyada paylaşmakla belediyecilik olmaz. Ortalık buz pistine döndü. Ancak bu keyif veren bir aktivite değildir kesinlikle. İnsanlar eziyet çekerken sıcak odalarında oturan belediye yetkilileri, evlerinden belediyeye giden yolları temizletmekle yetinmemeli. Her vatandaşımıza sağlıklı bir hizmet sunmalıdır."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Deniz Açık

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