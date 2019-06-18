AK Parti'den Mursi açıklaması - KAHRAMANMARAŞ

Gaziantep, Malatya, Şanlıurfa Adıyaman, Kahramanmaraş ve Kilis'te, hayatını kaybeden, Mısır'ın seçilmiş ilk Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi için gıyabi cenaze namazı kılındı.

Kahramanmaraş

Kahramanmaraş merkez Dulkadiroğlu ilçesindeki tarihi Ulu Cami'de, Vali Vahdettin Özkan, İl Emniyet Müdürü Doğan İnci, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve vatandaşlar, öğle namazı kıldı.

Daha sonra İl Müftüsü Celal Sürgeç, Mursi için gıyabi cenaze namazını kıldırdı.

Kaynak: AA