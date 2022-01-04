AK Parti'den muhalefete 'madde ekleme' ziyareti - Haberler
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AK Parti'den muhalefete 'madde ekleme' ziyareti

AK Parti'den muhalefete 'madde ekleme' ziyareti
Demirören Haber Ajansı / Besti Karalar - Haberler | Politika

TBMM'de AK Parti grubu, muhalefet partilerini ziyaret ederek, emekli maaşlarının en az 2 bin 500 TL olmasıyla alakalı yasal düzenlemenin, bugün Genel Kurul'da görüşmelerine başlanacak olan teklife madde eklenmesini görüşecek.

Tbmm'de AK Parti grubu, muhalefet partilerini ziyaret ederek, emekli maaşlarının en az 2 bin 500 TL olmasıyla alakalı yasal düzenlemenin, bugün Genel Kurul'da görüşmelerine başlanacak olan teklife madde eklenmesini görüşecek.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, emekli maaşlarının en az 2 bin 500 TL olacağını açıklamasının ardından AK Parti grubu yasal düzenleme için harekete geçti. Bu kapsamda, AK Parti grubu bugün muhalefet partilerini ziyaret edecek. Emekli maaşlarıyla ilgili düzenlemenin, TBMM Genel Kurulu'nda görüşmelerine başlanacak olan 'Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına' ilişkin yasa teklifine madde eklenmesi teklifini götürecek. AK Parti, muhalefet partileriyle uzlaşırsa düzenleme maddesi teklife eklenecek. Görüşmeden bir uzlaşı çıkmazsa, AK Parti bugün TBMM Başkanlığı'na sunmaya hazırlandığı yasa teklifine madde ekleyecek.


Bahçeli, MHP TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu: (2)

Bahçeli, MHP TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu: (2)

 Bahçeli, MHP TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu: (1)

Bahçeli, MHP TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu: (1)

Demirören Haber Ajansı / Besti Karalar - Son Dakika Haberleri

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