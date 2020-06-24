AK Parti'den muhalefete 'baro paketi' ziyareti (2) GÖRÜŞMELER 1'ER SAAT SÜRDÜAK Parti Grup Başkanvekilleri Bülent Turan ve Cahit Özkan, hazırladıkları barolarla ilgili düzenlemelerin yer aldığı yasa teklifine ilişkin taslak metni ilk olarak CHP'ye götürdü.

GÖRÜŞMELER 1'ER SAAT SÜRDÜ

AK Parti Grup Başkanvekilleri Bülent Turan ve Cahit Özkan, hazırladıkları barolarla ilgili düzenlemelerin yer aldığı yasa teklifine ilişkin taslak metni ilk olarak CHP'ye götürdü. AK Partili heyet, CHP'den Grup Başkanvekili Engin Altay ve hukukçu milletvekilleri Bülent Tezcan, Zeynel Emre ve Alpey Antmen ile görüştü. Koronavirüs tedbirleri kapsamında basına kapalı gerçekleşen 1 saatlik görüşmede, CHP'nin görüşleri alındı. AK Partili Turan ve Özkan, daha sonra sırasıyla, HDP ve İYİ Parti gruplarını ziyaret ederek, iki partinin de görüşlerini aldı. Her iki ziyaret de 1'er saat sürdü.

Kaynak: DHA