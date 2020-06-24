AK Parti'den muhalefete 'baro paketi' ziyareti
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AK Parti'den muhalefete 'baro paketi' ziyareti

AK Parti Grup Başkanvekilleri, baro paketiyle ilgili CHP, İYİ Parti ve HDP Grup Başkanvekillerini ziyaret edecek.

AK Parti'den muhalefete 'baro paketi' ziyareti
24.06.2020 12:03 | Son Güncelleme: 24.06.2020 12:46

AK Parti Grup Başkanvekilleri, baro paketiyle ilgili CHP, İYİ Parti  ve HDP Grup Başkanvekillerini ziyaret edecek.

AK Parti, baro paketiyle ilgili teklifini Meclis'te muhalefet partileriyle istişare edecek. AK Parti Grup Başkanvekilleri saat 14.00'te CHP, 15.00'te HDP ve 16.00'da İYİ Parti'yi ziyaret edecek. Ziyarette muhalefetin öneri ve eleştirileri not edilecek. 


Kaynak: DHA

Politika Manşet

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