AK Parti'den muhalefete 'baro paketi' ziyareti AK Parti Grup Başkanvekilleri, baro paketiyle ilgili CHP, İYİ Parti ve HDP Grup Başkanvekillerini ziyaret edecek.

AK Parti Grup Başkanvekilleri, baro paketiyle ilgili CHP, İYİ Parti ve HDP Grup Başkanvekillerini ziyaret edecek.

AK Parti, baro paketiyle ilgili teklifini Meclis'te muhalefet partileriyle istişare edecek. AK Parti Grup Başkanvekilleri saat 14.00'te CHP, 15.00'te HDP ve 16.00'da İYİ Parti'yi ziyaret edecek. Ziyarette muhalefetin öneri ve eleştirileri not edilecek.

Kaynak: DHA