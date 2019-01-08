AK Parti'den MHP'ye Ziyaret

AK Parti İl Başkanı ve beraberindeki heyet Cumhur ittifakının diğer ortağı Milliyetçi Hareket Partisini ziyaret etti.

AK Parti İl Başkanı M. Rauf Yanar, Nevşehir Belediye Başkan Adayı Rasim Arı, Merkez İlçe Başkanı Edip Avşar, Gençlik Kolları Başkanı Ahmet Dolaşmaz ve Partililerin yer aldığı heyet Milliyetçi Hareket Partisine nezaket ziyaretinde bulundular.

Ziyarette güncel siyasi gelişmeler sohbet konusu edilirken, MHP İl Başkanı İlhan Kaya, AK Parti heyetine ziyaretlerinden dolayı teşekkür etti.

Kaya, ziyaretin anısına İl Başkanı Yanar'a üzerinde Milliyetçi Hareketin üç hilalinin yer aldığı bir ajanda hediye etti. - NEVŞEHİR

Kaynak: İHA