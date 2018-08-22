AK Parti'den MHP'ye Bayram Ziyareti

AK Parti, Kurban Bayramı dolayısıyla partiler arası bayramlaşma kapsamında MHP'yi ziyaret etti.

AK Parti Ankara Milletvekili Nevzat Ceylan başkanlığındaki AK Parti heyetini, MHP Genel Başkan Yardımcısı Mevlüt Karakaya, MHP Kadın Kolları Genel Koordinatörü ve Ankara Milletvekili Nevin Taşlıçay ve Merkez Yönetim Kurulu Üyesi Necmi Yıldırım ağırladı. Burada konuşma yapan MHP Genel Başkan Yardımcısı Karakaya, 15 Temmuz darbe girişimine değinerek, "15 Temmuz, bir işgal girişimiydi. Daha fenalarını bu milletin ferasetiyle atlatmış olduk. Kim bilir bugün biz ne haldeydik. Bayramlaşmaları yapabilecek miydik, yapamayacak mıydık. Türkiye'nin kan gölüne döneceği kesindi" diye konuştu.

Karakaya, "Bu tür darbelerin kendi içimizden değil de aslında dış odaklı olduğunu, hedefin de doğrudan doğruya Türk milleti olduğunun da farkına vardı. 12 Eylül darbesi, evet bizim askerimizin yaptığı darbe ama aradan geçen 30 yıl sonrasında bunun arkasında kimlerin olduğu anlaşıldı. Bunun bir ayağının hep dışarıda olduğu görüldü. Biz, bu tür darbeleri kalktı zannettik. Uçaklarla, silahlarla, tanklarla darbe olmaz, başka türlü olur diye düşünüyorduk. Şu an yapılmaya çalışılan, ekonomi üzerinden yapılan darbe gibi" şeklinde konuştu.

"Türkiye'nin birliğine kast eden faaliyetlerde bulunuyor"

Karakaya, ABD ile gerilime neden olan Rahip Brunson olayına ilişkin ise "Türkiye'deki suçları, Türk yasalarına göre sabit. Türkiye'nin birliğine, dirliğine kast eden faaliyetlerde bulunuyor, bu kesin. Ama adam bir din adamı kisvesi altında bu yaptıklarını sanki Türkiye'nin kasıtlı davranış içerisindeymiş havasına döndürmeye çalışıyor. Bu dönem çok daha uyanık olunması gereken bir dönem" değerlendirmesinde bulundu.

AK Parti Ankara Milletvekili Ceylan ise Türkiye'de her darbeden sonra insanların sessiz kaldığını anımsatarak, "Ama bu darbe teşebbüsünde insanlar 'yeter' dedi. İnsanlar saat 22.00'dan sonra sokağa döküldü" dedi.

"Türkiye, bütün mazlum ülkelerin umudu"

Ceylan, "Önemli bir süreçten geçiyoruz. Yeni bir sisteme geçtik. Bu sistemde inşallah çok daha hızlı kararlar alınarak ülkenin yolu açılacaktır. Türkiye'nin başarısı sadece Türkiye'yi kurtarmıyor, bütün mazlum ülkelerin umudu Türkiye. Türkiye'nin hak ettiği yerde olacağına inanıyoruz" ifadelerini kullandı. - ANKARA