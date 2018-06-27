AK Parti'den MHP'deki Görevden Alma ile İlgili İlk Yorum: Bahçeli Kararlı Olduğunu Gösterdi

AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, Habertürk TV'de soruları yanıtladı. Elitaş, MHP Genel Başkan Yardımcısı Sefer Elitaş'ın görevden alınmasına ilişkin, "Amaç dışı bir şey söyledi. Sayın Devlet Bahçeli de ittifak konusunda ne kadar kararlı olduğunu göstererek bu kararı vermiştir diye düşünüyorum." dedi.

"BİZ NE DERSEK O OLUR" DEMİŞTİ

Aycan, yaptığı son açıklamada "Bugünkü 49 vekil, bütün değerlerin üstündedir, büyük bir mücadelenin eseridir ve meclis aritmetiğinde MHP'yi kilit konumuna getirmiştir. 600 vekil var ama her zaman, bundan sonra bütün gözler 49 vekilin üzerinde olacaktır, genel başkanımızın üzerinde olacaktır. Bundan sonra mecliste siyaseti MHP yapacaktır. Biz ne dersek, o olacaktır" ifadesini kullanmıştı.

Elitaş'ın açıklamalarından satırbaşları;

BEDELLİ ASKERLİK

Ekim ayında gündeme gelecek önemli konulardan biri budur. 5 milyon genci kaygılardan kurtarmak gerekiyor.

OHAL NE ZAMAN KALKACAK?

OHAL'in kalkması TBMM'nin doğrudan iradesi değil. Hükümet teklif etmez ve ya teklif TBMM'de reddedilirse OHAL 18 Temmuz'da kalkacak. Sayın Bahçeli bir süre devam etmesi gerekir demişti. Sayın Cumhurbaşkanımızın görüşü OHAL'in kalkması yönünde. Bugünkü görüşmede OHAL'de gündeme gelebilir.

MHP'YE OY KAYDI MI?

Anketler en büyük yanılgıyı iç oyların nasıl dağılacağında yaşadı. Anketlerde MHP çok düşük gösteriliyordu. Bu düşük görünmenin tepkisi olabilir bu oy artışı. HDP'yi kurtaran CHP'ise, üç hilali de kurtaran AK Parti'dir diye bir durum oluştu kamuoyunda. Bizim anketlerimizde AK Parti'nin oyları 43-48 bandındaydı. En düşük çıktı. Biz de 45-46 bekliyorduk. CHP'nin gemisinden HDP'ye atlayanlar oldu. Bizden de MHP'ye destek olanlar oldu. AK Partililer de Cumhurbaşkanlığında yüzde yüze yakın MHP'ye bir centilmenlik yapmış olabilirler. İYİ Parti ve MHP'nin oylarını toplayınca yüzde 20'nin üzerinde yapıyor. Bizden en az 6 puan MHP'ye gitmiş gibi görünüyor.

MECLİS'TEKİ DAĞILIM

295 vekilimiz var. 301 salt çoğunluğa ulaşmak için 6 eksik var. MHP, İYİ Parti ve HDP ile yan yana gelmez. TBMM'de işimiz o kadar zor değil.

İYİ PARTİ'DEN AK PARTİ'YE GEÇİŞ OLABİLİR Mİ?

Transfer iyi bir sözcük değil. İYİ Parti derme çatma bir yapıda. 43 vekilleri var sanırım. 11'i eski MHP'li vekil. Genel Başkan ile grup başkanvekili farklı olacak. Liderlik savaşı ile karşı karşıya kalabilirler. İki i ayrılabilir. ortada y kalabilir.