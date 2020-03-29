AK Parti'den Meclis'te 'esnek çalışma' dönemi
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AK Parti'den Meclis'te 'esnek çalışma' dönemi

AK Parti Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Grubu, koronavirüsle mücadele önlemleri kapsamında, Meclis'te 'esnek çalışma' dönemi başlattı.

29.03.2020 14:26 | Son Güncelleme: 29.03.2020 14:26
AK Parti'den Meclis'te 'esnek çalışma' dönemi

AK Parti Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Grubu, koronavirüsle mücadele önlemleri kapsamında, Meclis'te 'esnek çalışma' dönemi başlattı.

AK Parti TBMM Grubu'nun milletvekillerine yaptığı duyuruda, kamu ve özel sektörde geçilen esnek çalışma modelinin, AK Parti milletvekilleri için de uygulanacağı belirtildi. Duyuruda, Meclis'te bu hafta yasama faaliyetlerine, AK Parti'den TBMM Adalet Komisyonu ve İçişleri Komisyonu üyeleri ile yakın illerden milletvekillerinin katılacağı bildirildi. Duyuruda ayrıca Meclis'in bu haftaki çalışmalarına iştirak ederek katkı sağlayacak AK Parti milletvekilleri belirlendi.TBMM Genel Kurulu ve komisyonlardaki çalışmalara AK Parti Afyonkarahisar, Aksaray, Amasya, Ankara, Bolu, Çankırı, Çorum, Düzce, Eskişehir, Kayseri, Kırşehir, Konya, Nevşehir, Niğde ve Tokat milletvekillerinden oluşan yaklaşık 80 ismin katılımı planlanıyor. Bu hafta için çalışmalara katılamayacak milletvekillerinin ise bu sürede evde kalmaları istendi.


Kaynak: DHA

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