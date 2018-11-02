AK Parti'den Kızılay'a Kan Bağışı

Kızılay Haftası kapsamında AK Parti Düzce Gençlik Kolları ve Kadın Kolları Teşkilatı Kan bağışında bulundu.

Bir Can'a bir umut olmak için 81 ilde gerçekleşen Kan Bağışı Programına AK Parti Düzce İl Kadın Kolları Başkanı Güler Çakıroğlu Güneş, AK Parti Düzce İl Gençlik Kolları Başkanı Şükrü Sert ve yönetim kurulu üyeleri Kızılay Kan Bağışı istasyonunda form doldurarak Kan bağışında bulundular.

Herkesin her an kana ihtiyacı olabileceğini belirten AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Şükrü Sert, "Öncelikle savaş ve doğal afetler sonrasında, dünyanın en uzak yerlerindeki ihtiyaç sahiplerine bile karşılık beklemeksizin bütün insani ihtiyaçlarını karşılayarak şefkat elini uzatan Türk Kızılay'ının Kızılay Haftası Kutlu olsun.

Kızılay Haftası kapsamın da 81 ilimizde AK Parti Teşkilatları olarak Kan ver Hayat Kurtar adıyla burada kan bağışın da bulunduk. Kan bağışlamak toplumsal bir olaydır. Bağışladığımız bir damla kan bir can demek olduğunu biliyoruz. AK Parti Düzce İl Gençlik Kolları olarak bu sorumluluk içinde hareket etmek istedik. Kan bağışı konusunda herkesi duyarlı olmaya çağırıyorum" ifadelerinde bulundu.

Kan Bağışın da bulunan AK Parti Kadın Kolları Başkanı Güler Çakıroğlu Güneş ise "Birimizin canı yandığında hepimizin yanar, yardımsever olmak Kanımızda var. Bizler toplum olarak birbirinin derdiyle dertlenebilen, bağları kuvvetli bir yapıya sahibiz. Bir cana bir umut olabilirsek ne mutlu bizlere. Bu vesileyle Türk Kızılayı'nda gece gündüz demeden çalışan, bu işe gönül veren arkadaşlarımıza emekleri için şükranlarımızı sunuyor ve Kızılay Haftasını kutluyorum" şeklinde konuştu. - DÜZCE