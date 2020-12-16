AK Parti'den kitle imha silahları ve terörizmin finansmanının önlenmesine yönelik kanun teklifi
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AK Parti'den kitle imha silahları ve terörizmin finansmanının önlenmesine yönelik kanun teklifi

16.12.2020 18:07 | Son Güncelleme: 16.12.2020 18:07
AK Parti'den kitle imha silahları ve terörizmin finansmanının önlenmesine yönelik kanun teklifi

AK Parti, kitle imha silahlarının yayılması ile terörizmin finansmanının önlenmesine yönelik çeşitli düzenlemeler içeren 44 maddelik yasa teklifini TBMM Başkanlığı'na sundu.

AK Parti, kitle imha silahlarının yayılması ile terörizmin finansmanının önlenmesine yönelik çeşitli düzenlemeler içeren 44 maddelik yasa teklifini TBMM Başkanlığı'na sundu.

AK Parti'nin TBMM Başkanlığı'na sunduğu yasa teklifi ile kitle imha silahlarının finansmanının yayılmasının önlenmesi amaçlanıyor. Teklife göre; terörizmin finansmanı, uyuşturucu, kara para aklanması gibi meselelerde derneklerin, bu işin içerisine girdiğinin tespiti halinde buradaki dernek yöneticilerinin görevden uzaklaştırılması ve dernek faaliyetlerinin geçici olarak durdurulması düzenleniyor. Mahkemelerce terör örgütü olduğuna kesin olarak karar verildikten sonra terörizmin finansmanıyla ilgili olarak Türkiye'de bulunan kişi, kuruluş ve organizasyonların makul sebeplerin varlığına istinaden Türkiye'de bulanan bütün mal varlıklarının dondurulmasına kanunla kurulacak, 'Değerlendirme Komisyonu'nun' önerisi üzerine Hazine ve Maliye Bakanı ile İçişleri Bakanı'nın birlikte karar vermesi öngörülüyor. Söz konusu dondurma kararı, 48 saat içerisinde mahkeme onayına sunularak, mahkemenin de 5 gün içerisinde karar vermesi ile düzenleniyor.

GEÇİCİ GÖREVDEN UZAKLAŞTIRMA VE FAALİYETTEN MEN

'Terörizmin Finansmanın Önlenmesi Hakkındaki Kanun' kapsamında yer alan suçlar ile uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti ya da suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama suçlarından dolayı derneğin genel kurulu dışındaki organlarda görevli olanlar hakkında veya ilgili personel hakkında soruşturma başlatılması halinde, bu kişiler, bu kişilerin görev yaptığı organlar geçici bir tedbir olarak İçişleri Bakanı tarafından görevden uzaklaştırılabilecek. Ayrıca; suçun işlenmesini veya suçun devamını önlemenin gerektirdiği durumlarda gecikmesinde sakınca bulunan hallerde hakim onayına sunulmak üzere İçişleri Bakanı'na derneği faaliyetten alıkoyma yetkisi verilecek. Bununla birlikte bu suçlardan ceza almış olanların dernek genel kurulu dışındaki organlarında görev almayacaklarına ve seçildikten sonra bu suçlardan mahkum olmaları halinde ise görevlerinin sona ereceği hususu düzenleniyor. Yurt dışına yapılacak yardımlarda, yardım yapılmadan önce dernekler tarafından mülki idare amirliğine bildirimde bulunulması da düzenleniyor.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Besti KARALAR

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