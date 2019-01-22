AK Parti'den Kırgızistan'a Ziyaret

AK Parti Dış İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve Ekonomi İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Lütfi Elvan, Kırgızistan'ı ziyaret etti.

Alınan bilgiye göre, Yılmaz ve Elvan, başkent Bişkek'teki ziyaretleri kapsamında, Kırgızistan Cumhurbas¸kanlıgˆı I·daresi Finansal Ekonomik Analiz ve Kalkınmayı I·zleme Bo¨lu¨m Bas¸kanı Daniyar I·manaliyev, Ekonomi Bakanı Oleg Pankratov ve Kırgızistan Yatırımları Teşvik ve Korunması Ajansı Başkanı Şumkarbek Adilbek Uulu ile görüştü.

Ülkenin önde gelen is¸ çevreleri ve birlik temsilcileriyle de bir araya gelen Yılmaz ve Elvan, Ticaret ve Sanayi Odası Bas¸kanı Marat S¸ars¸ekeev'i ziyaret etti.

Genel başkan yardımcıları, Kırgızistan Meclis Başkanı Dastanbek Cumabekov tarafından ağırlanmalarının ardından Kırgız Meclisinde Tu¨rkiye Dostluk Grubu üyesi milletvekilleriyle de buluştu.

Kaynak: AA