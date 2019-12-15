: AK Parti'den kimler istifa etti? AK Parti'den istifa eden Savaş Nurullah Kayık kimdir? Vesim Yaviç kimdir? Muğdat Günini kimdir?

15.12.2019 14:11 | Son Güncelleme: 15.12.2019 14:13

Siyaset dünyasında hareketli günlerin yaşandığı şu günlerde AK Parti Van teşkilatından istifa haberleri geldi. Van'da Adalet ve Kalkınma Partisi Edremit İlçe Başkanı Savaş Nurullah Kıylık, İpekyolu İlçe Başkanı Vesim Yaviç ve Tuşba İlçe Başkanı Muğdat Günini istifa etti. Yaşanan gelişme sonrası Savaş Nurullah Kayık biyografi, Vesim Yaviç biyografi, Muğdat Günini biyografi, Savaş Nurullah Kayık kimdir, Muğdat Günini kimdir ve Vesim Yaviç kimdir gibi merak edilen konualrı emrcek altına alıyoruz.

VESİM YAVİÇ KİMDİR? VESİM YAVİÇ BİYOGRAFİ!

Vesim Yaviç, 1963 yılında Çaldıran Yağbasan Köyü'nde Dünyaya geldi. Altıyol Köyünde ilköğrenimini yaptı. Orta öğretimi Van'da tamamladı. Dicle Ünv. Maliye Muhasebe, Dokuzeylül İşletme Fakültelerinde eğitimine devam ederek bıraktıktan sonra Eskişehir A.Ü. İşletme Fakültesinden mezun oldu. 1986/1990 yılları arası Gürpınar ve Çaldıran ilçelerinde Sosyal Yardımlaşma Vakfı Müdürlüğü yaptı.

Vesim Yaviç, bu görevleri sırasında Yoksulluk, Kırsal Kalkınma, Kırsalda Eğitim ve Kırsalda niteliksiz iş gücünün değerlendirilmesiyle ilgili bir çok projede aktif görev alarak çalışmalar yaptı yıları arası özel sektörde muhasebe ve Şirket yöneticiliği yaptı yılında Serbest Muhasebecilik Mali Müşavirlik mesleğine döndü, aynı yıllarda ayrıca Özel Öğretim faaliyetinde de bulundu bir tüzel kişiliğin ortağı olarak faaliyet gösterdi.

Vesim Yaviç, 2001 yılında Ak Parti Van Teşkilatı kurulurken Merkez ilçe Başkan Yardımcısı olarak siyasi hizmete başladı, Yılında Yapılan Kongrede Ak Parti Van Merkez İlçe Başkanı olarak seçildi, 2006 Yılında Yapılan Kongrede ikinci kez Ak Parti Van Merkez İlçe Başkanlığına tekrar seçildi, 2007 yılı mayıs ayında görevinden ayrılarak Ak Parti Van Miletvekilli aday adayı oldu, 2007 Haziran ayında Ak Parti Van il Başkanı olarak Genel Merkez tarafından atandı iki yıl sürdürdüğü görevinden 13 haziran 2009 da aday olmayarak kendi isteğiyle ayrıldı, Halen Mesleki faaliyeti yanında Özel Öğretim alanında faaliyet yürüten bir işletmenin başında aynı zamanda Kırsal değişim ve dönüşümle ilgili Proje ve çalışmalarda bulunmaktadır. Evli Altı Çocuk Babası olan Vesim Yaviç İngilizce ve orta düzeyde Almanca ve Arapça bilmekte.

Vesim Yaviç

SAVAŞ NURULLAH KAYIK KİMDİR? SAVAŞ NURULLAH BİYOGRAFİ!

Nurullah Kıylık, 22.01.1991 tarihinde Van'da doğdu. İlk, orta ve lise eğitimini Van'da tamamladı. 2008 yılında Erzincan Üniversitesi Hukuk Fakültesinde başladığı lisans eğitimini başarıyla tamamladıktan sonra Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Fakültesinde Yüksek lisans yaptı. Yaklaşık dört yıldan bu yana Kıylık Hukuk bürosunda kurucu olarak Avukatlık, danışmanlık ve takip işlemleri konusunda Van'ımızda hizmet vermdi. Akademik anlamda Türk Hukuk Sitesi, Hukukinet v.b sitelerde makale yazarlığı yaptı. Van Barosunun; İnsan Hakları, Çocuk Hakları, Bilişim, Yabancılar ve Mülteciler komisyonlarında komisyon üyesi olarak aktif görevler aldı. Van Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Komisyonunda Başkan Yardımcılığı görevini uzun süre ifa etti. Nurullah Kıylık, evli ve bir kız çocuğu babası.

Nurullah Kıylık

MUĞDAT GÜNİNİ KİMDİR?

Ak Parti'nin Tuşba'daki eski ilçe başkanı olan Muğdat Günini, yine AK Parti'nin merkezdeki tek belediyesi olan Tuşba Belediyesi encümenlerinden birisi oldu. Ak Parti'de 2014 yılında meclise seçilen Günini, Şabu'dan sonra Ak Parti'nin yerelde kazandığı tek belediyenin de olduğu ilçedeki önemli isimlerden birisi olmuştu.

Muğdat Günin

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