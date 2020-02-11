AK Parti'den Kılıçdaroğlu'nun 'FETÖ'nün siyasi ayağı' suçlamasına yanıt: Vesayeti diriltme peşinde
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AK Parti'den Kılıçdaroğlu'nun 'FETÖ'nün siyasi ayağı' suçlamasına yanıt: Vesayeti diriltme peşinde

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun partisinin grup toplantısında yaptığı konuşmaya Ak Parti'den yanıt geldi.

11.02.2020 17:45 | Son Güncelleme: 11.02.2020 17:45
AK Parti'den Kılıçdaroğlu'nun 'FETÖ'nün siyasi ayağı' suçlamasına yanıt: Vesayeti diriltme peşinde

(CHP) Genel Başkanı 'nun partisinin grup toplantısında yaptığı konuşmaya Ak Parti'den yanıt geldi.


AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Kılıçdaroğlu'nun, Cumhurbaşkanımızla FETÖ terör örgütünü yan yana zikretmesi ahlaken ve siyaseten iflastır" ifadesini kullandı. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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