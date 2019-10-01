AK Parti'den KHK'lılara af açıklaması: Öyle bir şey olmaz
TBMM'nin ilk gündemlerinden biri olması beklenen yargı paketinde "15 Temmuz sonrası işten atılan KHK'lılara af" konusu yer almayacağı belirtildi. AK Parti Grup Başkanvekili Naci Bostancı, Meclis'in açılış gününde, "Öyle bir şey olmaz" diyerek hükümetin politikasına açıklık getirdi.
Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin (TBMM) ilk gündemlerinden biri olması beklenen yargı paketinde "15 Temmuz sonrası işten atılan KHK'lılara af" konusunun yer almayacağı belirtildi.
AK Parti Grup Başkanvekili Naci Bostancı, Meclis'in açılış gününde, "Öyle bir şey olmaz" diyerek hükümetin politikasına açıklık getirdi. Euronews.com'da Görüntüle