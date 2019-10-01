AK Parti'den KHK'lılara af açıklaması: Öyle bir şey olmaz

AK Parti'den KHK'lılara af açıklaması: Öyle bir şey olmaz

TBMM'nin ilk gündemlerinden biri olması beklenen yargı paketinde "15 Temmuz sonrası işten atılan KHK'lılara af" konusu yer almayacağı belirtildi. AK Parti Grup Başkanvekili Naci Bostancı, Meclis'in açılış gününde, "Öyle bir şey olmaz" diyerek hükümetin politikasına açıklık getirdi.

01.10.2019 17:16
AK Parti'den KHK'lılara af açıklaması: Öyle bir şey olmaz

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin (TBMM) ilk gündemlerinden biri olması beklenen yargı paketinde "15 Temmuz sonrası işten atılan KHK'lılara af" konusunun yer almayacağı belirtildi.


AK Parti Grup Başkanvekili Naci Bostancı, Meclis'in açılış gününde, "Öyle bir şey olmaz" diyerek hükümetin politikasına açıklık getirdi. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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