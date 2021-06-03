AK Parti'den Karşıyaka'da Azerbaycan, Kırım Tatar ve Bosna Hersek bayraklarının asılması talebi

AK Parti Karşıyaka İlçe Başkanı Didem Keseli, Azerbaycan, Kırım Tatar ve Bosna Hersek bayraklarının Karşıyaka İnsan Hakları Anıtı yanına asılmasıyla ilgili önergelerinin mecliste kabul edilmesine rağmen halen uygulamaya geçilmediğini belirtti.

AK Parti Karşıyaka İlçe Başkanı Didem Keseli, Azerbaycan, Kırım Tatar ve Bosna Hersek bayraklarının Karşıyaka İnsan Hakları Anıtı yanına asılmasıyla ilgili önergelerinin mecliste kabul edilmesine rağmen halen uygulamaya geçilmediğini belirtti.

Keseli yaptığı açıklamada, vefat eden Kemal Baysak'ın Karşıyaka Belediye Başkanlığı döneminde Karşıyaka İnsan Hakları Anıtı yanına asılan Azerbaycan, Kırım Türk ve Bosna Hersek bayraklarının yeniden asılması adına AK Parti tarafından şubat ayında verilen önergenin 1 Mart'ta Karşıyaka Belediye Meclisince kabul edildiğini hatırlattı.

Keseli, şunları kaydetti:

"Karşıyaka Belediyesi, bu kadar basit bir işte dahi bir arpa boyu yol alamamıştır. Karşıyaka Belediyesinin bu yavaşlığından iyi niyet çıkarmak mümkün değildir. ya beceremiyorlar ya istemiyorlar. Sayın Cemil Tugay ve yönetiminin, Kemal Baysak'ın vefatı üzerine 'unutmayacağız' nutukları ne yazık ki icraat olarak sınıfta kalmıştır. Azerbaycan, Kırım Tatar ve Bosna Hersek bayraklarının asılmasının geciktirilmesi hem Karşıyaka nüfusunun önemli bir kısmını oluşturan Balkan kökenli vatandaşlarımızı yaralamıştır hem de Karabağ zaferi sonrası Azerbaycan'ın sevincine ortak olma hevesimize gölge düşürmüştür."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zeynep Çelikkol