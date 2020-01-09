AK Parti'den Karşıyaka Belediyesinde ikramiyelerini alamayan işçilere destek

09.01.2020 14:44 | Son Güncelleme: 09.01.2020 14:44

AK Parti Karşıyaka İlçe Başkanı İsmail Çiftçioğlu, Karşıyaka Belediye Başkanı Cemil Tugay döneminde maaş ödemelerindeki aksaklığın tavan yaptığını ileri sürdü.

Çiftçioğlu, yaptığı yazılı açıklamada, maddi kriz nedeniyle zor günler geçiren Karşıyaka Belediyesinde, ikramiyelerini ve maaş farklarını eksik alan işçilerin eylem yaptığını belirtti.

Çalışanların mağduriyetinin bir an önce giderilmesi gerektiğini vurgulayan Çiftçioğlu, şunları kaydetti:

"Karşıyaka Belediye Başkanı Cemil Tugay döneminde maaş ödemelerindeki aksaklık tavan yaptı. Çalışanlarda huzur kalmadı. Belediyedeki keyfi ve bilinçsiz politikalara artık son verilmeli. Personel AŞ Yönetim Kurulu Başkanı CHP'li belediye meclis üyesi Murat Aydın'ın istifa etmesi gerekiyor. İşçilere yüzde 35 zammın verilip, sonrasında da ödenememesi tiyatrosunun da kahramanı Murat Aydın'dır. Kendi başkanı olduğu şirketin işçileri maaş alamazken, kendisinin Bayraklı ve Karşıyaka Belediyesinin şirketlerinden günü gününe yüklü miktarda maaşını aldığını biliyoruz. Bu vicdansızlıktır. Kendisi özel bir hukuk bürosu da açmıştır."

Kaynak: AA