AK Parti'den Karabağlar'a kentsel dönüşüm müjdesi
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AK Parti'den Karabağlar'a kentsel dönüşüm müjdesi

04.02.2021 11:31 | Son Güncelleme: 04.02.2021 11:35
AK Parti'den Karabağlar'a kentsel dönüşüm müjdesi

AK Parti Karabağlar İlçe Başkanı İrfan Doğruca, Karabağlar'daki 14 mahalleyi kapsayan kentsel dönüşüm planlanmasının yakın zamanda askıya çıkacağını bildirdi.

AK Parti Karabağlar İlçe Başkanı İrfan Doğruca, Karabağlar'daki 14 mahalleyi kapsayan kentsel dönüşüm planlanmasının yakın zamanda askıya çıkacağını bildirdi.

Doğruca, yaptığı yazılı açıklamada, AK Parti İzmir Milletvekili Mahmut Atilla Kaya ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Hizmetleri Genel Müdürü Vedad Gürgen'i ziyaret ettiklerini belirtti.

Karabağlar'ın kentsel dönüşüm konusunda beklenti içinde olunduğunu vurgulayan Doğruca, şunları kaydetti:

"Saygın Vedad Gürgen ile ilçemizdeki kentsel dönüşüm projeleri hakkında görüştük. Kendisine Karabağlar'da belediye başkanı tarafından planları mahkeme yoluyla durdurulan, daha evvelden riskli alan ilan edilmiş olup Çevre ve Şehircilik Bakanlığı yetkisinde planlaması yapılan 14 mahalleyi içine alan 540 hektarlık alanın akıbetiyle ilgili görüşme sağladık. Genel Müdürümüz 14 mahallenin tekrar düzenlenip poligon askeriye alanında millet bahçesi olarak yeşil alan olarak planlara dahil edilip, en kısa zamanda bitirip askıya çıkacaklarını söyledi. Bir itiraz olmazsa planlamanın tamamlanacağını belirttiler."

Doğruca, Karabağlar Belediye Başkanı Muhitin Selvitopu'ndan kentsel dönüşüme engel olmayı bırakmasını beklediklerini kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Güngör

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