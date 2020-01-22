AK Parti'den kanun teklifi: Mahalle bekçileri de vatandaşa kimlik sorabilsin
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AK Parti'den kanun teklifi: Mahalle bekçileri de vatandaşa kimlik sorabilsin

AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, çarşı ve mahalle bekçilerine halka yardım, vatandaşlardan kimlik sorabilme ve adli görevler verilmesini de içeren kanun teklifini TBMM Başkanlığına sunduklarını bildirdi.

22.01.2020 13:47 | Son Güncelleme: 22.01.2020 13:47
AK Parti'den kanun teklifi: Mahalle bekçileri de vatandaşa kimlik sorabilsin

Adalet ve Kalkınma Partisi çarşı ve mahalle bekçilerinin görevlerinde değişiklik yapacak düzenleme için düğmeye bastı.


AK Parti Grup Başkanvekili , bekçilere halka yardım, vatandaşlardan kimlik sorabilme ve adli görevler verilmesini de içeren kanun teklifini TBMM Başkanlığına sunduklarını" bildirdi. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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