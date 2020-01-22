AK Parti'den kanun teklifi: Mahalle bekçileri de vatandaşa kimlik sorabilsin

22.01.2020 13:47 | Son Güncelleme: 22.01.2020 13:47

Adalet ve Kalkınma Partisi çarşı ve mahalle bekçilerinin görevlerinde değişiklik yapacak düzenleme için düğmeye bastı.



AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, bekçilere halka yardım, vatandaşlardan kimlik sorabilme ve adli görevler verilmesini de içeren kanun teklifini TBMM Başkanlığına sunduklarını" bildirdi. Euronews.com'da Görüntüle